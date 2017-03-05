马来西亚宣布驱逐朝鲜大使令其48小时内离境

马来西亚宣布驱逐朝鲜大使 3月4日晚，马来西亚外交部宣布将朝鲜驻马来西亚大使姜哲驱逐出境，各家媒体闻讯赶往吉隆坡的朝鲜大使馆。（共同社）

【共同社吉隆坡3月5日电】马来西亚外交部4日宣布朝鲜驻马来西亚大使姜哲是“不受欢迎的人”，将其驱逐出境。马方要求其在6日傍晚6点之前的48小时内离境。据称，姜哲多次就金正男遇害案批评马方的应对，并无视马方的道歉要求。两国关系恶化已成定局。

马来西亚政府此前召回驻朝大使，还宣布取消朝鲜公民的免签入境政策。此次采取的是仅次于断交的强硬措施。

据马外交部介绍，政府2月28日就围绕金正男遇害案的指责要求朝方道歉。然而朝方并未作出回应，马外交部于3月4日召见姜哲，因未有回应而决定将其驱逐。

姜哲2月17日曾表示“马来西亚政府试图隐藏某些事情以欺骗我们”，声称不会接受遗体司法解剖结果。他还于20日发言称“马方的调查无法信任”，多次批评马来西亚政府及调查部门。姜哲还曾主张“马来西亚与外国势力勾结合谋、败坏朝鲜的声誉”等。

另一方面，马来西亚总理纳吉布以“外交上很无礼”等极为严厉的口吻予以反驳。马外交部在4日发表驱逐姜哲的相关声明中强调称：“马来西亚政府对于任何侮辱或有损本国声誉的行为都将严厉应对。”（完）