详讯：自民党大会正式决定总裁任期改为最多3届9年

自民党大会正式决定总裁任期改为最多3届9年 3月5日上午，日本自民党在东京召开第84届党大会，正式决定将党章中规定的连续“最多2届6年”的总裁任期改为“最多3届9年”。图为日本首相安倍晋三（党总裁）在党大会上发表演讲。（共同社）

【共同社3月5日电】日本自民党5日在东京召开第84届党大会，正式决定将党章中规定的连续“最多2届6年”的总裁任期改为“最多3届9年”。2018年秋季举行的总裁选举中，现任首相安倍晋三（党总裁）连续第三次参加竞选由此成为可能，若能当选，任期将持续至2021年9月。安倍在大会演讲中提及今年是日本宪法施行70周年，表明了在讨论向国会提交修宪草案方面发挥主导作用的决心。

安倍若能在自民党总裁选举中达成3届连任，将在2019年11月超越战前首相桂太郎成为历代在任天数最长的首相。

党大会上还通过了“将为提议修宪草案迈出具体步伐”的2017年活动方针。安倍表示：“为提议修宪，将主导具体的讨论。这是担负着日本脊梁骨的自民党的历史使命。”

有关今后的政权运营，安倍提到在众参两院选举中获得4连胜一事，呼吁“将不忘紧张感，谦虚而有力地继续挑战”。自民党干事长二阶俊博则呼吁，为迎接下届众院选举和7月的东京都议会选举保持党内团结。

围绕经济政策，安倍强调称因通缩导致经济萧条而失去的50万亿日元（约合人民币3万亿元）国民总收入（GNI）“已在去年夺了回来”。自民党在2012年的众院选举中重掌政权，并曾在竞选中承诺“将夺回50万亿日元的国民收入”。

自民党活动方针中明确写到，将在众参两院的宪法审查会上促进讨论的基础上“向国民鲜明地展示通往修宪的道路”。为谋求形成社会舆论，活动方针还指出“将推进扩大修宪赞同者的活动”。

公明党党首山口那津男、日本经济团体联合会（经团联）会长榊原定征作为来宾出席了党大会。自民党所属国会议员及都道府县的支部联合会干部等参加者约有3500人。有关自民党总裁任期延长，经自民党“党和政治制度改革执行总部”讨论，于去年11月在自民党总务会上获得了批准。（完）