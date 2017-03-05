天皇夫妇在顺化追忆日越交流史 会见潘佩珠之孙

天皇夫妇在顺化追忆日越交流史 3月4日，日本天皇夫妇来到越南顺化参观潘佩珠纪念馆。图为在潘佩珠纪念碑前聆听讲解的天皇夫妇和潘佩珠之孙（最左侧）。（共同社）

【共同社顺化3月5日电】正在越南中部的顺化进行访问的日本天皇夫妇4日下午参观了在法国殖民时期领导独立运动并与日本颇有渊源的潘佩珠的纪念馆。天皇还与潘佩珠的孙子会面，并强调称：“回顾过往，日本人了解日本曾经走过的道路是非常重要的事情。”

潘佩珠1905年为寻求武器援助等来到日本，后来成为日本首相的犬养毅向其讲述了培养人才的重要性。为学习日本的近代文明和富国强兵政策，潘佩珠主导了派遣越南青年留学的“东游运动”，全盛时期约有200人在日本学习。

该运动得到了生于静冈县的医生浅羽佐喜太郎的资金等援助。潘佩珠离开日本后被捕，直到1940年去世一直被软禁在顺化。天皇夫妇参观了纪念馆和再现潘佩珠被软禁情景的居所，并在墓前行礼。

潘佩珠的孙子、现居住在加拿大的医生（72岁）向天皇表示：“相信祖父也（对访问）感到很高兴。”天皇称：“将涉及越南独立的与日本的关系流传下去，令人感到欣喜。”并与其握手。天皇还表示：“了解历史、了解现在和今后的方向是非常重要的事情。”

其后，天皇在下榻的宾馆与日本派来的青年海外协力队队员及住在当地的日本人会面。5日，天皇夫妇从顺化机场乘坐政府专机启程前往最后一站泰国首都曼谷，将吊唁前国王。（完）