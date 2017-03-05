Close

共同网

2017年03月05日 20時23分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

东日本大地震受灾三县有94人领取灾害残障慰问金

2017年03月05日

　　【共同社3月5日电】共同社4日采访获悉，因东日本大地震导致重度残障、领取政府“灾害残障慰问金”的岩手、宫城、福岛受灾3县居民有94人。其中有人同时遭受着身体上的后遗症和精神障碍的痛苦，这有可能也是受到避难后生活前景不明等的影响。

　　共同社对3县灾后截至2017年2月的领取情况进行了采访。慰问金的对象为双腿或双臂截肢、需要日常看护的精神障碍等9类重度残障。如果地方政府的审查会认定残障系灾害所致，户主的话可获得250万日元（约合人民币15万元），其他家庭成员的话，可获得125万日元。

　　从各县情况来看，岩手为20人、宫城为30人、福岛为44人。关于2016年度的领取情况，岩手和宫城没有人领取、福岛有5人。

　　有关不同残障的分类明细仅保存了部分数据，还有人患有多重残障。获得认定的94人中，能辩明残障类别的案件共有77件，其中31件为“需要日常看护的神经系统或精神障碍”。

　　其中有22件来自福岛。估计多数为精神障碍，福岛县受核电事故影响，居民返家遥遥无期，存在精神上失去平衡或震灾前的身体不适出现恶化的情况。

　　从残障分类来看，还有15件为“双腿完全丧失功能”，有12件为“需要日常看护的严重胸腹部脏器损伤”等。估计是在避难时受伤，或是灾前患有的疾病出现恶化。

　　熟悉灾害致残情况的律师津久井进（隶属于兵库县律师协会）表示：“政府应该扩大灾害残障慰问金的对象。有必要充实面向存活下来的居民的支援措施，为下次灾害做准备。”（完）

栏目

返回上一页

编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年02月26日日本厚劳省决定居酒屋和烤串店也将一律禁烟
  2. 2017年02月26日独家：日本拟修改网络安全战略新设指挥中心迎接奥运
  3. 2017年02月26日独家：日本针对中国飞机强化紧急升空态势
  4. 2017年02月26日美国考虑重新将朝鲜列为支恐国家
  5. 2017年02月27日中国驻日使馆就森友学园涉歧视言论表示关注

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网