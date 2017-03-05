东日本大地震受灾三县有94人领取灾害残障慰问金

【共同社3月5日电】共同社4日采访获悉，因东日本大地震导致重度残障、领取政府“灾害残障慰问金”的岩手、宫城、福岛受灾3县居民有94人。其中有人同时遭受着身体上的后遗症和精神障碍的痛苦，这有可能也是受到避难后生活前景不明等的影响。

共同社对3县灾后截至2017年2月的领取情况进行了采访。慰问金的对象为双腿或双臂截肢、需要日常看护的精神障碍等9类重度残障。如果地方政府的审查会认定残障系灾害所致，户主的话可获得250万日元（约合人民币15万元），其他家庭成员的话，可获得125万日元。

从各县情况来看，岩手为20人、宫城为30人、福岛为44人。关于2016年度的领取情况，岩手和宫城没有人领取、福岛有5人。

有关不同残障的分类明细仅保存了部分数据，还有人患有多重残障。获得认定的94人中，能辩明残障类别的案件共有77件，其中31件为“需要日常看护的神经系统或精神障碍”。

其中有22件来自福岛。估计多数为精神障碍，福岛县受核电事故影响，居民返家遥遥无期，存在精神上失去平衡或震灾前的身体不适出现恶化的情况。

从残障分类来看，还有15件为“双腿完全丧失功能”，有12件为“需要日常看护的严重胸腹部脏器损伤”等。估计是在避难时受伤，或是灾前患有的疾病出现恶化。

熟悉灾害致残情况的律师津久井进（隶属于兵库县律师协会）表示：“政府应该扩大灾害残障慰问金的对象。有必要充实面向存活下来的居民的支援措施，为下次灾害做准备。”（完）