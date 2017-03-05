日核能企业举办就职说明会确保报废及研发人才 3月4日下午，东京电力控股公司的负责人在核能产业说明会上向求职的学生们做了业务介绍。（共同社）

【共同社3月5日电】面向明年4月入职的大学生及研究生的就职活动正式启动后，电力公司等核能相关企业4日在东京举办了“原子能产业说明会”。目的是为了确保参与核电站运转、报废及核能研发的人才。受东京电力福岛第一核电站事故影响，业界的经营环境严峻，但公司的招聘负责人称“发展事业需要优秀人才”，对业务介绍倾注了热情。

御茶水女子大学大三学生佐山友梨（21岁）表示：“主要是想来了解业内人士对核能持什么样的想法。”群马大学研究生院的一名男生（23岁）说：“（核电站事故）并非与自身无关，希望能做些贡献。”

核能企业的说明会始于2006年度。从2009年度起除东京外，大阪也开始举行。2010年度总计有1903人参加，但发生核事故后的2011年度的参加人数锐减至496人，2015年度更是减至337人。

本次说明会共有36家企业等参加。除东京电力控股公司及中部电力外，在美国的核电业务发生巨额损失的东芝等制造商、已决定报废的快中子增殖原型反应堆“文殊”的经营主体日本原子能研究开发机构、负责放射性废弃物的地层处理的原子能发电环境整备机构（NUMO）等也在其中。（完）