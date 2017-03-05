日核能企业举办就职说明会确保报废及研发人才
2017年03月05日
【共同社3月5日电】面向明年4月入职的大学生及研究生的就职活动正式启动后，电力公司等核能相关企业4日在东京举办了“原子能产业说明会”。目的是为了确保参与核电站运转、报废及核能研发的人才。受东京电力福岛第一核电站事故影响，业界的经营环境严峻，但公司的招聘负责人称“发展事业需要优秀人才”，对业务介绍倾注了热情。
御茶水女子大学大三学生佐山友梨（21岁）表示：“主要是想来了解业内人士对核能持什么样的想法。”群马大学研究生院的一名男生（23岁）说：“（核电站事故）并非与自身无关，希望能做些贡献。”
核能企业的说明会始于2006年度。从2009年度起除东京外，大阪也开始举行。2010年度总计有1903人参加，但发生核事故后的2011年度的参加人数锐减至496人，2015年度更是减至337人。
本次说明会共有36家企业等参加。除东京电力控股公司及中部电力外，在美国的核电业务发生巨额损失的东芝等制造商、已决定报废的快中子增殖原型反应堆“文殊”的经营主体日本原子能研究开发机构、负责放射性废弃物的地层处理的原子能发电环境整备机构（NUMO）等也在其中。（完）
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