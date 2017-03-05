独家：日本拟将把联合国粮农组织的日本工作人员增至三倍

【共同社3月5日电】日本政府相关人士4日透露，日本政府基本决定在5年间将目前供职于联合国粮农组织（FAO，总部位于罗马）的日本工作人员数量提升为现在的3倍，从约30人增至90人以上。FAO致力于援助发展中国家的农业振兴，此举着眼于5月下旬在意大利召开的日美欧七国集团（G7）峰会，以此强化与FAO及意大利的合作。通过展现为消除饥饿与营养不良做出国际贡献的积极姿态，旨在获得日本所力争的对联合国改革的支持。

日本首相安倍晋三拟在3月下半月与意大利总理真蒂洛尼举行会谈，就峰会的主要议题展开磋商。鉴于意大利对能稳定供应粮食的“粮食安全保障”的重视，有意向其传达日本欲与FAO强化合作的方针。FAO总干事格拉济阿诺5月访日的事宜也在协调之中。

据相关人士介绍，日本外务省与农林水产省官员今年1月与FAO官员在罗马的总部举行了磋商。日本目前承担FAO经费的10.8%，而日本工作人员仅占总体的约3%，双方就此达成共识，为改变这一现状，有必要按经费负担比例相应地扩大工作人员规模。

日本政府今后将加强对希望在FAO工作的民间人士和学生的支援。5月格拉济阿诺访日时，将举办FAO的职责与工作内容的说明会。通过日本驻意大利大使馆，推动FAO积极录用日本人。

近年来举行的G7峰会上，发展中国家的粮食问题成为了主要议题之一。2015年的首脑宣言中明确写入了“力争至2030年解救发展中国家5亿饥饿及营养不良人口”的目标。去年在日本举行的伊势志摩峰会首脑宣言也要求与会各国为实现这一目标加强合作。（完）