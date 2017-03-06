焦点：自民党总裁任期反映政治权力斗争变迁

【共同社3月5日电】日本自民党5日正式决定将总裁任期延长为连续“最多3届9年”。由于总裁的地位与首相宝座直接相关，总裁任期也反映了实权政治家的想法与权力斗争，反复出现变动。现任首相安倍晋三也考虑持续执政至2021年9月，着力实施梦寐以求的修宪等的环境得到完善。

1955年自民党建党时，总裁的任期是“1届2年”。1971年延长至“1届3年”，但1977年又恢复为2年。这一变动的背景是当时派系领袖争夺党内一把手的斗争。有人指出，1976年就任首相的福田赳夫曾秘密约定“2年后将总裁之位让给大平正芳”。

1980年，自民党引进了对连任设限的规定，禁止3届连任。这是由于连续4届担任总裁、在任天数达7年8个月（1964年至1972年），创战后在任天数最长纪录的前首相佐藤荣作被批“在任时间过长”、“权力集中”的缘故。

长期稳定的政权在任期的最后阶段往往致力于留下“政治遗产”。1986年在众参两院同日选举中获得压倒性胜利的前首相中曾根康弘曾破例延长了一年总裁任期。中曾根力争引进销售税，虽向国会提交了相关法案，但最终遭废弃。

2002年的自民党大会上，前首相小泉纯一郎将总裁任期从“1届2年”变为“1届3年”。2003年他在总裁选举中再次胜出后，力争实现邮政民营化，于2005年通过了相关法案。（完）