详讯2：自民党大会正式决定总裁任期改为最多3届9年

自民党召开党大会 3月5日，日本自民党在东京召开第84届党大会，首相安倍晋三（中）等人在会上三呼万岁。（共同社）

【共同社3月5日电】日本自民党5日在东京召开第84届党大会，正式决定将党章中规定的连续“最多2届6年”的总裁任期改为“最多3届9年”。2018年秋季举行的总裁选举中，现任首相安倍晋三（党总裁）连续第三次参加竞选由此成为可能，若能当选，任期将持续至2021年9月。安倍在大会演讲中提及今年是日本宪法施行70周年，强调为提交修宪草案在国会讨论中发挥主导作用是“党的历史使命”。

安倍在1月接受共同社采访时透露出在明年秋季的总裁选举中参选的意愿，若能达成3届连任，将在2019年11月超越历代在任天数最长的战前首相桂太郎。为实现长期执政，解散众院举行大选的时机成为关注的焦点。

党大会上还通过了2017年活动方针。围绕修宪，活动方针明确写道“将为提议修宪草案迈出具体步伐”，并呼吁在众参两院的宪法审查会上促进讨论的基础上“向国民鲜明地展示通往修宪的道路”。

安倍在演讲中就今后的政权运营提到在众参两院选举中获得4连胜一事，强调“将不忘紧张感，谦虚而有力地继续挑战”，宣布称与公明党的联合政府“将切实留下成绩”。自民党干事长二阶俊博则呼吁为迎接下届众院选举和今年7月的东京都议会选举保持党内团结。

围绕经济政策，安倍强调称因通缩导致经济萧条而失去的50万亿日元（约合人民币3万亿元）国民总收入（GNI）“已在去年夺了回来”。自民党在2012年的众院选举中重掌政权，并曾在当时竞选中承诺“将夺回50万亿日元的国民收入”。

自民党总裁任期的延长事宜于去年11月在党总务会上获得了批准。公明党党首山口那津男、日本经济团体联合会（经团联）会长榊原定征作为来宾出席了此次党大会。自民党所属国会议员及都道府县的支部联合会干部等共约3500人参加了大会。

民进党党首莲舫5日就安倍在自民党大会上表明主导修宪讨论的决心一事批评称其言行“矛盾”。她在宫城县向媒体表示：“（在国会上）对有关自民党修宪草案的提问只字不答，却在别的场所称修宪是自己的工作。只能认为这是想要逃避（讨论），应该堂堂正正地在国会上讨论。”（完）