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分析：中国政治之年政府将稳定放在最优先位置

2017年03月05日

中国十二届全国人大五次会议在北京开幕

中国十二届全国人大五次会议在北京开幕

3月5日，中国第十二届全国人民代表大会第五次会议在北京人民大会堂开幕。图中为出席开幕式的国家主席习近平（左）和国务院总理李克强。（共同社）

　　【共同社北京3月5日电】中国国务院总理李克强在5日开幕的全国人民代表大会上作政府工作报告时，反复提到“稳”字。今年是五年一次的中国共产党全国代表大会召开的政治之年。对想要强化政治基础的习近平领导层而言，无论如何都想要避免受到经济及社会混乱的影响。

　　2016年的经济增长率为6.7%，虽在预期目标的范围内，但依靠房地产投资及扩大公共投资规模的影响较大。政府的经济刺激政策发挥了作用，但也带来了以大城市为中心的住宅价格高涨的副作用。2015年中国股市急剧上涨后又暴跌并陷入混乱的记忆犹新，政府内部认为过度的经济刺激政策会助长泡沫经济，应保持谨慎的意见增强。

　　另一方面，中国领导层作为实现“中华民族的伟大复兴”的“中国梦”的一环，提出了2020年的国内生产总值（GDP）比2010年翻一番的目标。据分析，将2017年的经济增长目标定为6.5%左右，是平衡了风险控制和经济持续增长的结果。

　　但是部分城市的住宅价格开始下降。由于除银行贷款外，通过非正规渠道的“影子银行”也有大量资金流向房地产市场，若行情逆转便有导致金融危机的风险。能否按中国领导层描绘的那样使经济软着陆，目前仍无法预料。（完）

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