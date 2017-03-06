Close

共同网

2017年03月06日 13時59分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

热点：日本法院相继认定每月加班超过80小时有违公序良俗

2017年03月06日

　　【共同社3月6日电】围绕日本政府力图设定的加班上限，是否允许每月100小时成为焦点，但近年有关劳动问题的审判中，每月超过80小时的加班相继被认定为“违反公序良俗”、“对劳动者欠缺考虑”。日本劳动律师团干事长枣一郎指出：“政府的限制方案（在发生诉讼时）也有可能被法院视为无效。”

　　某饮食店男性店长为追讨未支付的加班工资，向岐阜地方法院提起诉讼。对于公司支付的相当于每月83小时加班工资的10万日元（约合人民币6049元）管理层补贴，地方法院于2015年10月作出裁决称：“这成为强迫其从事（相当于厚生劳动省规定的加班参考上限）每月45小时的近两倍的长时间劳动的根据，不得不说有违公序良俗。补贴不能被视作加班工资。”对原告的请求予以支持。

　　在北海道某酒店男性厨师追讨未支付的加班工资的诉讼中，札幌高等法院2012年10月就相当于每月95小时加班工资的职务补贴指出：“规定必须从事如此长时间的加班，这种做法违反顾及员工安全的义务，也可能违反公序良俗。”法院认为“这会使旨在平衡劳动者生活和工作的《劳动基准法》第36条规定失去意义”。

　　在过劳死的居酒屋连锁店24岁男性员工遗属向公司索要损害赔偿的诉讼审判中，京都地方法院也在2010年5月认定每月100小时的加班上限“完全不能认为照顾到了劳动者”。该案经大阪高等法院，后由最高法院驳回公司上诉，确定原告胜诉。（完）

栏目

返回上一页

相关报道
编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年02月27日中国驻日使馆就森友学园涉歧视言论表示关注
  2. 2017年02月28日日防卫相欢迎美政府增加国防预算计划
  3. 2017年02月27日热点：金正男遇害案遭遇三堵墙 马警方感到束手无策
  4. 2017年03月02日天皇夫妇在越南慰问原日军士兵的妻儿
  5. 2017年02月27日马方拟通过金正男牙齿和脸部黑痣确认身份

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网