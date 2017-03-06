详讯：朝鲜发射4枚弹道导弹 3枚落在日本EEZ水域

朝鲜发射4枚弹道导弹 日本首相安倍晋三3月6日上午在官邸就朝鲜发射弹道导弹回答记者提问。（共同社）

【共同社3月6日电】日本时间6日上午7点34分左右，朝鲜从西北部东仓里附近向日本海发射了4枚弹道导弹。日本官房长官菅义伟召开紧急记者会称，其中3枚落在日本专属经济区（EEZ），并透露已向朝鲜提出严正抗议。据韩军联合参谋本部称，导弹约飞行了一千公里。有关导弹的类型等信息正在进行分析。目前尚无导致船舶或飞机受损的消息。

首相安倍晋三6日谴责称，朝方此举明显违反了联合国安理会决议，并表示“此次发射明确证明了朝鲜已成为新的威胁”。据防卫省称，朝鲜的导弹从东仓里向东几乎同时发射，飞行约一千公里后落入秋田县男鹿半岛以西约300至350公里的日本海，其中3枚可能坠入了日本专属经济区（EEZ）。

据分析，朝鲜劳动党委员长金正恩瞄准与美国特朗普政府的谈判，此举意在起到牵制作用。美韩两国本月1日起在韩国周边海域展开“鹞鹰”例行联合机动训练，朝鲜人民军总参谋部在2日发表发言人谈话称，将对美韩军演“以超强硬措施加以应对”。

朝鲜仅去年就2次强行实施核试验，并有可能在核弹头小型化方面取得了进展，以实现将核弹头搭载在导弹上。该技术还可能带动洲际弹道导弹（ICBM）的开发。

朝鲜曾于今年2月12日从西北部龟城向东方发射弹道导弹，飞行了约500公里后坠落在日本海。据分析该导弹是使用固体燃料引擎的新型中程弹道导弹。（完）