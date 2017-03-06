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2017年03月06日 13時58分

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详讯2：朝鲜发射4枚弹道导弹 落在日本秋田以西海域

2017年03月06日

　　【共同社3月6日电】日本时间6日上午7点34分左右，朝鲜从西北部东仓里附近向东发射了4枚弹道导弹。据日本防卫省称，导弹飞行了约一千公里，落入秋田县男鹿半岛以西约300～350公里的日本海。官房长官菅义伟当天举行紧急记者会，称其中3枚落在日本专属经济区（EEZ），并透露已向朝鲜提出严正抗议。防卫省认为朝鲜也可能在测试新型弹道导弹或洲际弹道导弹（ICBM）技术，正在对情况进行分析。

　　首相安倍晋三6日谴责称，朝方此举明显违反了联合国安理会决议，并表示“此次发射明确证明了朝鲜已成为新的威胁”。他指出朝鲜曾暗示会发射新型导弹，表示“将高度关注并进行分析”。据日本政府称，目前尚无导致船舶或飞机受损的消息。

　　另一方面，日本政府消息人士透露称，4枚导弹中至少有一枚可能是ICBM，正在展开具体分析。朝鲜劳动党委员长金正恩今年1月1日在“新年致辞”中提到发射ICBM实验的准备工作已进入“最后阶段”，如果此次包括ICBM，则或为首次发射实验。另一方面，韩国军方持否定观点，认为“ICBM的可能性很低”。

　　据分析，朝鲜瞄准与美国特朗普新政府的谈判，此举意在起到牵制作用。美韩两国本月1日起在韩国周边海域展开“鹞鹰”例行联合机动训练，朝鲜人民军总参谋部在2日发表发言人谈话称，将对美韩军演“以超强硬措施加以应对”。

　　朝鲜仅去年就2次强行实施核试验，并有可能在核弹头小型化方面取得了进展，以实现将核弹头搭载在导弹上。该技术还可能带动洲际弹道导弹（ICBM）的开发。

　　朝鲜曾于今年2月12日从西北部龟城向东发射弹道导弹，飞行了约500公里后坠落在日本海。据分析该导弹是使用固体燃料引擎的新型中程弹道导弹。（完）

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