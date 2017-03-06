日美启动联合训练 6架“鱼鹰”将参加 3月6日上午，日本陆上自卫队和美国海军陆战队的日美联合训练启动仪式在群马县的陆自相马原驻地举行。（共同社）

【共同社3月6日电】日本陆上自卫队和美国海军陆战队的日美联合训练启动仪式6日在群马县陆自相马原驻地进行。到17日为止的期间内，部署在美军普天间机场（位于冲绳县宜野湾市）的6架新型运输机“鱼鹰”将参加。去年12月在冲绳发生机体严重毁坏的事故后，这是“鱼鹰”首次参加日本国内的日美联合训练。

使用“鱼鹰”的训练在相马原演习场和新潟县的关山演习场进行，分别在10日和13日向媒体公开。此次计划进行陆上自卫队员和美军士兵的运送、使用绳索的空降训练等。

训练主力的陆自第30普通科连队（位于新潟县新发田市）连队长佐藤孝洋强调“希望更好地理解日美的能力、构建信赖关系”。美国海军陆战队中校莱恩·豪尔（音译）表示“训练的意义是使日美的合作更为牢固”。

“鱼鹰”去年12月13日在冲绳进行空中加油训练时发生事故，机体严重毁坏。尽管对其安全性的担忧加剧，但美军19日以“机体没有问题”为由重启了空中加油以外的训练，日本政府也表示容许。今年1月6日包括空中加油在内，全面重启了训练。

联合训练名为“森林之光”（Forest Light），每年实施2次。据陆上自卫队称，此次不包括基于安全保障相关法的新任务内容。日本政府说明称，此次在群马和新潟举行的联合训练是减轻冲绳负担对策的一环。另外千叶县的陆自木更津驻地作为“鱼鹰”的定期检修基地也已开始运用。（完）