日美启动联合训练 6架“鱼鹰”将参加
2017年03月06日
【共同社3月6日电】日本陆上自卫队和美国海军陆战队的日美联合训练启动仪式6日在群马县陆自相马原驻地进行。到17日为止的期间内，部署在美军普天间机场（位于冲绳县宜野湾市）的6架新型运输机“鱼鹰”将参加。去年12月在冲绳发生机体严重毁坏的事故后，这是“鱼鹰”首次参加日本国内的日美联合训练。
使用“鱼鹰”的训练在相马原演习场和新潟县的关山演习场进行，分别在10日和13日向媒体公开。此次计划进行陆上自卫队员和美军士兵的运送、使用绳索的空降训练等。
训练主力的陆自第30普通科连队（位于新潟县新发田市）连队长佐藤孝洋强调“希望更好地理解日美的能力、构建信赖关系”。美国海军陆战队中校莱恩·豪尔（音译）表示“训练的意义是使日美的合作更为牢固”。
“鱼鹰”去年12月13日在冲绳进行空中加油训练时发生事故，机体严重毁坏。尽管对其安全性的担忧加剧，但美军19日以“机体没有问题”为由重启了空中加油以外的训练，日本政府也表示容许。今年1月6日包括空中加油在内，全面重启了训练。
联合训练名为“森林之光”（Forest Light），每年实施2次。据陆上自卫队称，此次不包括基于安全保障相关法的新任务内容。日本政府说明称，此次在群马和新潟举行的联合训练是减轻冲绳负担对策的一环。另外千叶县的陆自木更津驻地作为“鱼鹰”的定期检修基地也已开始运用。（完）