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2017年03月06日 20時01分

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大阪府暂不批准森友学园开设小学事宜

2017年03月06日

　　【共同社3月6日电】大阪府知事松井一郎6日表示暂不批准学校法人“森友学园”（位于大阪市）开设小学一事。该学园力争4月建校的计划落空。原因是所提交的申请相关资料的可信度受到质疑，松井表示：“所有资料都必须重审。需要相当长的时间，（尽快批准）难度很大。如果存在恶意，将对（森友学园）作为教育者的素质产生怀疑。”

　　森友学园向大阪府教育厅提交了与爱知县蒲郡市私立“海阳中等教育学校”达成协议的提供推荐入学框架的文件，然而海阳方面否认曾参与磋商及达成协议之事。

　　此外还获悉，学园方面将中央政府计算补贴时估算的约15亿日元（约合人民币9082万元）建筑费，在向大阪府提交的报告中写成7.56亿日元。鉴于此，松井指出“现状是无法对（学园的）主张完全认可”。

　　有关大阪府未能充分确认申请相关资料的内容一事，松井解释称：“因为（学园方面）是教育者，基于性本善之说，大阪府受理时认为文件不存在造假。”关于推荐入学框架的资料等记载有误的可能性，松井指出“不可能出现程序错误或资料编制的错误”。

　　大阪府私立学校审议会2015年1月就学园申请开设的小学表示“批准是恰当的”。审议会会长梶田睿一在今年2月召开的临时会议后也表示：“只要没有特殊情况，许可证将于3月下旬发放。”然而在那之后，发现学园理事长笼池泰典曾与政治家有接触等。小学用地内混有垃圾的砂土回填一事也被曝光，垃圾清除作业遇阻。（完）

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