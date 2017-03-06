详讯3:朝鲜发射4枚弹道导弹 落在日本秋田以西海域

朝鲜发射4枚弹道导弹 日本首相安倍晋三3月6日上午在官邸就朝鲜发射弹道导弹回答记者提问。（共同社）

【共同社3月6日电】日本时间6日上午7点34分左右，朝鲜从西北部东仓里附近向东发射了4枚弹道导弹。据日本防卫省称，4枚导弹飞行了约一千公里，落入秋田县男鹿半岛以西约300～350公里的日本海。其中3枚落在日本专属经济区（EEZ）内，另1枚也落在EEZ附近。首相安倍晋三表示“此次发射明确证明了朝鲜已成为新的威胁”。据悉朝鲜也可能在测试新型导弹或洲际弹道导弹（ICBM）技术，日方正在进行分析。

安倍谴责朝鲜此举明显违反了联合国安理会决议，指出朝鲜曾暗示会发射新型导弹，表示“将高度关注并进行分析”。

日本政府6日召开国家安全保障会议（NSC）相关阁僚会议。目前尚无船舶或飞机受损的消息。据政府相关人士称，事先未能掌握发射的具体征兆。外相岸田文雄同美国国务卿蒂勒森、韩国外长尹炳世分别通电话，确认了团结一致进行应对。

朝鲜劳动党委员长金正恩今年1月1日在“新年致辞”中称ICBM发射实验的准备工作已进入“最后阶段”，日本政府消息人士透露称，4枚中至少有一枚可能是ICBM，正在进行分析。

另一方面，韩军联合参谋本部指出，导弹的到达高度最高约260公里，“据分析ICBM的可能性较低”。路透社称，美国政府官员也持否定观点。

据分析，朝鲜瞄准与美国特朗普新政府的谈判，此举意在起到牵制作用。美韩本月1日起在韩国周边海域展开“鹞鹰”例行联合机动训练，朝鲜人民军总参谋部在2日发表发言人谈话称，将对美韩军演“以超强硬措施加以应对”。

朝鲜去年发射了超过20枚弹道导弹，9月曾有3枚落入北海道近海的EEZ。今年2月12日还从西北部龟城发射采用固体燃料发动机的新型中程弹道导弹“北极星2”，飞行约500公里后坠入日本海。（完）