详讯：日本召开NSC阁僚会议确认加强对朝警戒

【共同社3月6日电】针对朝鲜发射弹道导弹一事，日本政府6日上午和中午在首相官邸召开2次国家安全保障会议（NSC）相关阁僚会议，确认将加强警戒态势。首相安倍晋三在正在举行的参院预算委员会会议上表示：“为防备进一步的挑衅行为，将在信息收集与警戒监视的同时，为确保国民的安全与安心做到万无一失。”

安倍向政府下达3项指示：（1）全力收集信息，迅速准确地向国民提供；（2）确认所有飞机、船舶等的安全；（3）为防备不测事态，做好万全准备。他在参院预算委员会会议上强调：“（渔民）可能在进行渔船作业，是极其危险的行为。正与美国密切合作，收集信息并进行分析。”

外相岸田文雄谴责朝鲜违反联合国安理会决议。他向媒体表示，将呼吁安理会发出强有力的讯息，并要求去年在对朝制裁决议中步调一致的中国为全面履行决议给予配合。

岸田分别与美国国务卿蒂勒森、韩国外长尹炳世举行电话会谈，就导弹发射称“坚决不允许”，确认将要求朝鲜停止挑衅行为并履行安理会决议。双方表示将加强合作应对朝鲜。

NSC国家安全保障局长谷内正太郎与美国总统国家安全事务助理麦克马斯特举行电话会谈。外务省亚洲大洋洲局长金杉宪治与美国务院朝鲜政策特别代表尹汝尚、韩国外交部朝鲜半岛和平交涉本部长金烘均通电话进行了磋商。

官房长官菅义伟在记者会上期待中国的作用称，“具有最大影响力的是中国，希望彻底遵守安理会决议，切实履行”。防卫相稻田朋美就发射导弹一事向媒体表示，可能是针对美韩联合演习作出的反弹。（完）