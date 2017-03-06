关注：快中子反应堆削减核废料被质疑是“夸大广告”

【共同社3月6日电】日本政府去年12月决定在报废快中子增殖原型反应堆“文殊”（福井县）的同时继续开发能取而代之的快中子反应堆。理由之一是此举有助于削减“核废料”，然而这并不能减少普通核电站已经产生的核废料，仅仅能抑制快中子反应堆自身的废料产生量。批评人士指出其削减效果有限，属于“夸大广告”。

▽第三阶段

快中子反应堆是核反应堆的一种，不同于普通的核反应堆，其特点在于利用了高速回旋的中子。日本政府打算放弃4个开发阶段中的第2阶段的“文殊”，进入第3阶段的实证堆。

核废料又被称为高放射性废弃物，是伴随着核反应堆运转而出现的未解决的难题。在反应堆用完的燃料中含有95%的未燃尽的铀和1%的钚，通过再处理这一工序进行回收后，可再次作为燃料使用。其余4%为高放射性废弃物，会长期释放强烈辐射，虽计划用玻璃固化后深埋地下，但日本的处理地尚未确定。

根据政府去年12月决定的“快中子反应堆开发方针”，快中子反应堆将提升削减高放射性废弃物的效果。

▽区区几克

通过快中子反应堆削减高放射性废弃物的研究由日本原子能研究开发机构负责。据大洗研究开发中心（茨城县）的木原义之部长等人透露，废弃物中含有“次锕系元素”（MA）。将MA取出后加入燃料再投入快中子反应堆，MA会与快中子碰撞，变成别的物质，即发生“核转换”。据称反复进行核转换使MA达到一定的量就能减少废弃物的量。

不过此前的实验只处理了区区几克的MA，要开展研究，不仅仅是快中子反应堆，还必须新建从乏燃料中取出MA的设施及制作燃料的设施。要投入实际运用据称要等到本世纪50年代后半期。

▽“没有意义”

依靠此项技术能否减少已有的核废料？该机构保存有约400立方米的高放射性废液，但要取出MA相当困难。从全国核电站的乏燃料中取出钚的日本原燃的再処理工场（青森县）并没有取出MA的设备。

在高放射性废弃物中，量较多的铯等“核裂变生成物”（FP）并不属于快中子反应堆核转换的对象。该机构表示“FP只能通过玻璃固化埋入地下”，要削减已经存在的废料似乎希望渺茫。

原子能资料信息室联合代表伴英幸表示：“完全取出MA的技术尚未确立，切实削减十分困难。花钱进行核转换没有意义。明明迄今为止还没有成果，却给人造成快中子反应堆可以减少废弃物的印象，这是夸大广告。”（完）