法总统大选令市场神经绷紧 国债收益率面临上升压力

【共同社伦敦3月6日电】4月、5月将迎来法国总统大选（两轮选举制），市场神经因此绷紧。这是因为呼吁脱离欧盟（EU）及欧元区的极右翼政党候选人勒庞的支持率较高。勒庞的选举承诺一旦实现则可能导致欧元区瓦解，世界经济陷入混乱，市场对此保持警惕。国债的收益率面临上升压力，欧元汇率将变得不稳定，紧张气氛不断高涨。

法国10年期国债收益率在去年11月初还只有0.5%左右，但今年2月曾一度上涨至1.1%上方（价格下跌）。据路透社消息，法国国债与在欧元区评级最高的德国国债之间的收益率差距时隔约四年达到80个基点。

进入3月后，跨党派候选人法国前经济部长马克龙的支持率上升的消息公布后，收益率略有回落，目前在0.9%附近波动。

日本投资者去年12月净卖出法国国债2363亿日元（约合人民币143亿元）。连续两个月净卖出暗示着对总统大选的警惕情绪蔓延。

进入今年，欧元兑美元及日元的汇率波动不断加剧。每次勒庞等候选人的动向一经报道，交易就会变得活跃。

野村证券的英国子公司的罗彻斯特分析称：“市场认为勒庞有可能会获胜而产生波动。”鉴于去年美国总统大选及英国是否脱欧的公投结果均与大多数人的预测相反，市场的眼光都已聚集到勒庞的动向上。（完）