Close

共同网

2017年03月07日 01時09分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

日本个人国债2016年度发行额创9年来新高

2017年03月06日

　　【共同社3月6日电】日本财务省6日公布数据称，2016年度面向个人的国债计划发行额达45,556亿日元（约合人民币2760亿元），创下2007年度以来的新高。相较2015年度增长了约1.1倍，时隔两年再次回升。随着日本央行实行“负利率”政策，金融产品收益率下降，投资变难，国债作为有利的投资对象受到青睐。

　　面向个人的国债最低也有每年0.05%的收益率，比大型银行0.01%的定期存款年利率还要高。国债有3年期、5年期的固定利率型和10年期的浮动利率型共计3种类型。采用有多少认购日本财务省就发行多少的制度。

　　2016年度发行额中，畅销的10年期浮动利率型国债较上一年度增长65%，达到27,707亿日元。固定利率型国债中，5年期增至上一年度的7.4倍达12,510亿日元，3年期则增长了87%达到5339亿日元。

　　为扩大原先集中于金融机构的购买者范围，财务省2003年3月开始面向个人发行国债。该国债虽在2005年度达到巅峰时有72,712亿日元之多，但之后受金融产品多样化等影响人气下滑。

　　瑞穗综合研究所首席经济学家武內浩二预测称：“因央行压低利率，目前（国债）人气稳定。”（完）

栏目

返回上一页

相关报道
编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年02月28日日防卫相欢迎美政府增加国防预算计划
  2. 2017年02月27日中国驻日使馆就森友学园涉歧视言论表示关注
  3. 2017年02月27日热点：金正男遇害案遭遇三堵墙 马警方感到束手无策
  4. 2017年03月02日天皇夫妇在越南慰问原日军士兵的妻儿
  5. 2017年03月02日日本政府欢迎强大美国 警惕军费负担增加

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网