日本个人国债2016年度发行额创9年来新高

【共同社3月6日电】日本财务省6日公布数据称，2016年度面向个人的国债计划发行额达45,556亿日元（约合人民币2760亿元），创下2007年度以来的新高。相较2015年度增长了约1.1倍，时隔两年再次回升。随着日本央行实行“负利率”政策，金融产品收益率下降，投资变难，国债作为有利的投资对象受到青睐。

面向个人的国债最低也有每年0.05%的收益率，比大型银行0.01%的定期存款年利率还要高。国债有3年期、5年期的固定利率型和10年期的浮动利率型共计3种类型。采用有多少认购日本财务省就发行多少的制度。

2016年度发行额中，畅销的10年期浮动利率型国债较上一年度增长65%，达到27,707亿日元。固定利率型国债中，5年期增至上一年度的7.4倍达12,510亿日元，3年期则增长了87%达到5339亿日元。

为扩大原先集中于金融机构的购买者范围，财务省2003年3月开始面向个人发行国债。该国债虽在2005年度达到巅峰时有72,712亿日元之多，但之后受金融产品多样化等影响人气下滑。

瑞穗综合研究所首席经济学家武內浩二预测称：“因央行压低利率，目前（国债）人气稳定。”（完）