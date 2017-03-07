日本拟要求中国履行对朝制裁 商讨引进萨德

日本拟要求中国履行对朝制裁 3月6日下午，日本官房长官菅义伟在首相官邸召开记者会。（共同社）

【共同社3月6日电】日本政府6日鉴于朝鲜发射弹道导弹，着手制定对抗措施，将基于“因中国未充分履行制裁，所以没能阻止朝鲜核导弹开发”（日本政府消息人士语）的判断，与美韩两国携手，强烈敦促中国“充分履行”对朝制裁。日本政府还将加快商讨可否引进美军最尖端导弹拦截系统。在日朝关系紧张的背景下，解决朝鲜绑架日本人问题似乎更加渺茫。

外相岸田文雄命令外务省事务人员通过联合国和外交途径，力求敦促中国政府充分履行对朝制裁。要求中国履行的是基于去年11月通过的联合国安理会决议的新制裁措施，内容包括设置了朝鲜煤炭出口上限等。

外务省亚洲大洋洲局局长金杉宪治接到岸田命令后，6日下午与中国政府朝鲜半岛事务特别代表武大伟举行电话会谈，就严格履行制裁的应有方式协调了看法。金杉可能已要求中国采取积极措施。两人确认将要求朝鲜克制挑衅行为并遵守安理会决议。

日本官房长官菅义伟在上午的记者会上提到中国2月宣布暂停从朝鲜进口煤炭，呼吁称“对朝鲜影响力最大的是中国。希望中国遵守制裁决议，转为采取实际行动”。

日本政府还将推进日美防卫合作。首相安倍晋三在6日的参院预算委员会上，就日本对朝政策强调获得了美国总统特朗普的理解和协助。他还透露美国总统国家安全事务助理麦克马斯特通过电话告知日方，特朗普说“完全支持日本立场”。

围绕美军最尖端导弹拦截系统“萨德”（THAAD），防卫省将导入该系统列为备选项之一，计划综合判断效果和成本后得出结论。

政府还力争促使联合国安理会发表谴责朝鲜的声明。据岸田介绍，将为发出比以往声明更加“有力的信息”而与相关国家协调。（完）