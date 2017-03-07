日本学术会议新声明草案继承“不进行军事研究”方针

【共同社3月6日电】日本学术会议曾于1950年和1967年两次发表“不进行军事研究”的声明，共同社6日从多名学术会议相关人士处获悉，探讨科学家在军事研究中自我定位的学术会议研讨委员会已制定“继承”该声明基本方针的新声明草案。针对防卫省2015年度开始的，向科学家等支付可用于军事应用的基础研究费的公开征集制度，草案认为“存在对政府干预加强的担忧”，希望大学等慎重审查应征的妥当性。

新声明草案预计在7日召开的研讨会中进行讨论，如果达成一致，将在4月的全体大会上提出。如果通过，将成为时隔五十年的关于军事研究的声明。声明虽没有强制力，但将对大学方面制定方针产生较大影响。

然而，声明没有要求废除防卫省研究制度，或是禁止大学应征，反对派可能会提出“内容不充分”的意见。

学术会议基于过去协助战争的反省先后两次发表了如下声明：“为守住作为科学家的节操，今后也绝对不进行以战争为目的的科学研究。”新声明草案强调了“继承两个声明”。

就促成讨论契机的防卫省的研究公开招募制度，新声明从学术健全发展的观点出发，认为其问题点较多，倒不如充实民生领域的研究资金。

此外，新声明还指出，防卫省的研究制度，部分大学内实施的利用美军提供的资金进行的“军事安全保障研究”等“与学术健全发展关系紧张”。因此，新声明认为大学等研究机构“应该设立审查妥当性等的制度”。（完）