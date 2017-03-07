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2017年03月07日 01時08分

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追踪安倍晋三首相（6日）

2017年03月06日

<上午>

07:27 抵达官邸。

07:33 会见官房副长官野上浩太郎。

08:45 会见官房长官菅义伟，官房副长官萩生田光一、野上浩太郎、杉田和博，国家安全保障局局长谷内正太郎，内阁情报官北村滋，外务省综合外交政策局局长石兼公博，防卫省防卫政策局局长前田哲，统合幕僚长河野克俊。

08:53 接受各家媒体采访。

08:56 抵达国会。

08:59 会见副首相兼财务相麻生太郎。

09:05 出席参院预算委员会会议。

10:28 会见防卫相稻田朋美。

10:37 抵达官邸。

10:41 出席国家安全保障会议四大臣会议。

11:07 抵达国会。

11:10 出席参院预算委员会会议。

11:53 会见自民党参院议员石井准一。

11:58 抵达官邸。

<下午>

12:37 出席国家安全保障会议四大臣会议。

12:57 抵达国会。

13:00 出席参院预算委员会会议。

18:11 抵达官邸。

18:13 出席国家战略特区咨询会议。

19:17 抵达羽田机场。

19:49 同夫人昭惠等一同迎接结束对越南及泰国访问回国的天皇夫妇。

20:24 抵达官邸。

20:32 出席国家安全保障会议四大臣会议。

20:50 接受各家媒体采访。

21:05 返回东京富谷的私邸。（完）

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