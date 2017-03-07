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2017年03月07日 12時05分

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日本经产相将访美会晤美商务部长

2017年03月07日

　　【共同社3月7日电】共同社6日获悉，日本经济产业相世耕弘成将访问美国，拟最快16日会晤美商务部长罗斯，正在就此展开协调。这将是罗斯上任后与世耕的首次会谈，双方可能就日美间的贸易政策、以及包括汽车在内的制造业产业政策等交换意见。

　　世耕6日深夜与罗斯进行了电话协商。之后他对媒体表示“就我尽快访美举行会谈达成了一致”。据悉双方还确认了日美经济关系的重要性。

　　罗斯2月28日正式就任商务部长。他深得总统特朗普的信任，是美国贸易政策的掌舵人之一。他重视美国的贸易赤字问题，另一方面曾担任纽约的日美交流团体“日本协会”（Japan Society）主席等，是著名的知日派。据称他十分了解日本经济的问题，或将成为不好对付的谈判对手。

　　罗斯负责美国目前的重要课题——与加拿大、墨西哥的北美自由贸易协定（NAFTA）的重新谈判。美国已退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP），转而采取与各国签署双边协定的方针。

　　日美首脑会谈中决定设立的“高层经济对话”预计在最快4月中旬访日的美国副总统彭斯和日本副首相麻生太郎之间展开。据分析贸易领域也将成为主要议题，围绕双方的角色分配或有必要进行调整。（完）

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