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朝中社称射弹是针对驻日美军的训练

2017年03月07日

朝鲜导弹训练针对驻日美军

朝鲜导弹训练针对驻日美军

朝鲜《劳动新闻》3月7日刊载了炮兵部队训练中发射4枚弹道导弹的照片。（图片不出售）（共同社）

　　【共同社北京、纽约3月7日电】朝鲜中央通讯社7日报道称，负责在突发事态时攻击驻日美军基地的部队开展了训练，同时发射了4枚弹道导弹。朝鲜最高领导人金正恩亲临现场。报道没有提及训练时间，可能是指6日的发射。日本首相安倍晋三7日上午与美国总统特朗普通电话，双方一致认为朝鲜此举是对地区和国际社会的挑战，确认将紧密合作。联合国安理会已开始就8日召开紧急会议展开协调。

　　日美推进的导弹防御（MD）系统应对同时发射的多枚导弹效果有限。朝鲜对抗正在进行的美韩联合军演，炫耀其突破MD的能力，显示出对推进日美安保合作的安倍政府进行牵制的意图。

　　安倍向媒体透露，特朗普称“美国将百分之百与日本同在”。特朗普还与韩国代理总统之职的总理黄教安通了电话。

　　7日发行的朝鲜劳动党机关报《劳动新闻》刊登了4枚导弹几乎同时发射的照片。韩国军方认为型号可能是与去年9月连续发射的导弹同样射程为一千公里的“飞毛腿ER”。美国国防部认为是中程弹道导弹。

　　6日发射的4枚导弹飞行约一千公里后落入日本秋田县附近的日本海，其中3枚落在日本专属经济区（EEZ）内，1枚落在EEZ附近。

　　朝鲜驻联合国代表处参事官李成哲6日在纽约联合国总部接受共同社采访，称发射导弹是“为发展用于自卫的军事力量的正常工序”。

　　朝中社还称，实施训练的目的是对核弹头部分的操作步骤等进行确认，暗示这是一次假想核导弹攻击的训练。

　　据外交消息人士透露，日美韩3国已提请安理会召开紧急会议。认为发射导弹明确违反了安理会决议，考虑发表强烈谴责朝鲜的媒体声明等。（完）

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