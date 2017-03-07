详讯：日美首脑举行电话会谈 认为朝鲜的威胁进入新阶段
2017年03月07日
【共同社3月7日电】日本首相安倍晋三7日上午与美国总统特朗普举行电话会谈，双方确认发射4枚弹道导弹的朝鲜的威胁“已进入新阶段”，并一致认为发射导弹明显违反联合国安理会决议，是对地区和国际社会的明确挑战，将携手应对。双方提出尽快举行由外交及防务部门阁僚参加的“日美安保磋商委员会”（2+2）会议。安倍表示“为提高日美同盟的遏制力，准备发挥重要作用并承担责任”。
朝中社报道称，负责攻击驻日美军基地的炮兵部队举行了弹道导弹训练。对此日美首脑交换了意见，确认将要求中国在应对朝鲜方面提供合作。
安倍在会谈中强烈谴责朝鲜发射导弹称“这是明显的挑衅行为，绝不允许”。有关特朗普政府的对朝政策调整，安倍肯定了美方对外表示可能采取所有选择的姿态，指出“日美间进行协商、共享战略目标等十分重要”。
特朗普强调“不能允许朝鲜的粗暴行为，美国百分之百和日本同在，希望（日本）百分之百信赖我和美国”。他表示“日美同盟坚如磐石，美国对日本安保的承诺不会动摇”。会谈进行了约25分钟。
安倍在会谈后向媒体表示“希望今后由日美或日美韩紧密合作应对，日本也将采取万无一失的态势”。
特朗普通过2月与安倍的会谈等表示在应对朝鲜上将考虑“所有选择”。或暗示了欲加强军事压力。（完）