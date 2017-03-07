详讯：日美首脑举行电话会谈 认为朝鲜的威胁进入新阶段

日美首脑举行电话会谈 3月7日上午8点35分，日本首相安倍晋三与美国总统特朗普举行电话会谈后在官邸接受记者采访。（共同社）

【共同社3月7日电】日本首相安倍晋三7日上午与美国总统特朗普举行电话会谈，双方确认发射4枚弹道导弹的朝鲜的威胁“已进入新阶段”，并一致认为发射导弹明显违反联合国安理会决议，是对地区和国际社会的明确挑战，将携手应对。双方提出尽快举行由外交及防务部门阁僚参加的“日美安保磋商委员会”（2+2）会议。安倍表示“为提高日美同盟的遏制力，准备发挥重要作用并承担责任”。

朝中社报道称，负责攻击驻日美军基地的炮兵部队举行了弹道导弹训练。对此日美首脑交换了意见，确认将要求中国在应对朝鲜方面提供合作。

安倍在会谈中强烈谴责朝鲜发射导弹称“这是明显的挑衅行为，绝不允许”。有关特朗普政府的对朝政策调整，安倍肯定了美方对外表示可能采取所有选择的姿态，指出“日美间进行协商、共享战略目标等十分重要”。

特朗普强调“不能允许朝鲜的粗暴行为，美国百分之百和日本同在，希望（日本）百分之百信赖我和美国”。他表示“日美同盟坚如磐石，美国对日本安保的承诺不会动摇”。会谈进行了约25分钟。

安倍在会谈后向媒体表示“希望今后由日美或日美韩紧密合作应对，日本也将采取万无一失的态势”。

特朗普通过2月与安倍的会谈等表示在应对朝鲜上将考虑“所有选择”。或暗示了欲加强军事压力。（完）