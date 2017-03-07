大阪府知事称森友学园申请资料存在欺骗性 图为大阪府丰中市的“森友学园”计划开设的小学。（共同社）

【共同社3月7日电】大阪府知事松井一郎6日就学校法人“森友学园”（大阪市）计划开设的小学的建设费表示，已确认向大阪府提交的报告中该费用仅为中央政府估算的一半，严厉批评称：“这是双重标准，属于欺骗性做法。无法信任。”松井还称，有关推荐入学框架的文件也从磋商对象的私立学校处得到答复称并无此事。

关于作为中央政府补贴对象的教学楼和体育馆的建设费，学园方面申请了21.8亿日元（约合人民币1.3亿元），而政府方面的估算为约15亿日元。但学园向大阪府报告的金额是7.56亿日元。学园代理律师在6日晚之前向中央政府方面申请最高金额的补贴，并向大阪府教育厅解释称向大阪府的报告金额并无差错。金额不明，但据悉学园方面表示有意退还补贴。松井指出：“如果提交给中央政府的协议书是真实的，（则学园的）财政基础将出现危机；若报告给我们的建设费是真实的，那就意味着（学园）欺骗中央政府获得了补贴。”

此外，学园向教育厅提交的文件中写道，已同爱知县蒲郡市私立“海阳中等教育学校”就提供推荐入学框架达成了协议。有关此事，学园方面承认“与（向该校）出资的企业高层进行了谈判，但未达成协议。将修改相关内容”。

松井就是否批准设立小学一事重申，“这种情况无论谁看都很困难”，说明称大阪府私立学校审议会（私学审）考虑把23日的会议提前举行。松井称：“私学审会长好像希望尽快平息混乱情况、给出答复。”

是否批准设立小学需在私学审讨论的基础上由教育长作出最终判断。包括此前预订9日的实地考察在内，教育厅正对相关日程重新进行调整。

另一方面，学园方面6日上午向教育厅提交计划书，称拟在15日前将用地内混有垃圾的砂土运出，16日前完成新土的搬入工作。据教育厅称，计划书上未写具体工程和施工方名称，已要求学园提供相关说明。（完）