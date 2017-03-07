东京都估算奥运经济效益为32万亿日元

【共同社3月7日电】东京都6日公布估算结果称，2020年东京奥运会和残奥会带来的经济辐射效果从申办成功的2013年9月至奥运会举办10年后的2030年9月的约17年间，全国总计达32万亿日元（约合人民币1.9万亿元）左右。其中东京都约为20.4万亿日元，东京都以外约为11.8万亿日元。

东京都表示“以伦敦奥运会为参考，可预测经济辐射效果将持续至奥运会后10年左右”。根据这一估算，年均GDP将推高9000亿日元左右。

据东京都称，就业方面，东京都预计增加约130万人，东京都以外约增加64万人。从各领域来看，服务业、建筑业、商业、运输及通讯业将有所增加。

此外关于都外辐射效果，认为“预计以游客等为主将较多前往东京近郊”。

去年12月奥组委披露总预算大致为1.6万亿至1.8万亿日元，东京都根据这一数据进行了估算。总预算中提到的设施完善费、赛事运营费之外，无障碍对策等投资、外国游客增加等“后期效果”也被考虑在内。

东京都在决定申办前的2012年曾宣布，以设施完善费为主到2020年为止的经济辐射效果约为3万亿日元。此次加上后期效果，把时间延长至奥运后10年，重新进行了计算。（完）