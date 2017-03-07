聚焦：朝鲜放弃与美国对话 美政府缺乏有效对抗方法

【共同社北京、华盛顿、东京3月7日电】朝鲜向日本海发射4枚弹道导弹，显示了推进核与导弹开发的坚定决心。有分析认为，这是放弃了和美国特朗普政府对话的可能性，下一步可能进行洲际弹道导弹（ICBM）的发射实验。特朗普政府拟通过“所有选择”（美国政府人士语）来加强施压，但仍未找到好的对抗方式。美朝间的攻防战或全面开始。

▽不发放签证

“我们为了自卫实施的导弹发射实验，不可能是不法行为。只要美国不放弃敌对政策，（朝鲜）加强以核武力为主的国防力量的决心就不会改变。”

朝鲜劳动党机关报《劳动新闻》6日称，1日开始联合军事训练的美韩的威胁“已大大超过危险水位”，主张发射导弹的正当性。但这可能只是对外的借口。

特朗普在总统选举中曾对与朝鲜最高领导人金正恩对话表现出积极态度。朝鲜也批评奥巴马前政府只有朝鲜表明无核化意图才与之对话的“战略性忍耐”政策，希望特朗普政府“不要重蹈奥巴马政府的覆辙”。

实际上朝鲜原本准备派遣外务省美大局局长崔善姬前往纽约，3月初与美国前政府人士等接触。但美国国务院决定不给崔善姬发签证。对此朝鲜感到愤怒，一名北京的外交消息人士分析称“可能放弃了对话”。

美国也有前政府人士等敦促重启美朝对话。但负责日美间政策协调的日本驻美大使佐佐江贤一郎指出，“应对最近的挑衅动向是最优先的问题，目前的状况不适合开始对话”。

▽底线

1月2日特朗普发布的推特受到关注，他对于朝鲜称ICBM发射准备已进入最终阶段一事断言称，美国本土被攻击的情况“不会发生”。

虽然发推文时特朗普还未就任总统，但这事实上成为规定新政府政策的“底线”，外界纷纷猜测为了阻止ICBM发射，特朗普政府或将采取强硬措施。

美国着手开发的导弹防御系统未设想被大量弹道导弹同时攻击的情况。日本政府人士表示“或许已逐渐变成仅依靠加强导弹防御无法应对的阶段”，承认无法赶上朝鲜开发速度的实情。

▽无法遏制

作为美军的选择，包括对朝鲜导弹部队的空袭等直接攻击以及网络攻击、重新部署从驻韩美军撤出的战术核武器等。但即使发动空袭，如果遭到导弹同时发射的反击，日韩恐怕也会遭到重创。

鉴于金正男遇害案，美国政府还考虑再次将朝鲜指定为“支恐国家”。国务卿蒂勒森本月将历访日中韩3国，力争收紧对朝鲜的包围圈。国务院代理发言人唐纳6日强调“准备使用所有能力”。

但多次采访美国政府的《纽约时报》得出结论称，“美国没有有效遏制朝鲜核与导弹开发的能力”。（完）