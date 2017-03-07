经合组织上调2017年日本GDP增长预期至1.2%

【共同社日内瓦3月7日电】经济合作与发展组织（OECD）7日公布最新全球经济展望报告，预测日本2017年实际国内生产总值（GDP）较上年增长1.2%，比2016年11月预测时上调0.2个百分点。这主要是由于在日元趋于贬值的背景下，工矿业生产和出口表现坚挺。

另一方面，报告指出个人消费依旧停滞。2018年增长率预期被维持在0.8%，分析称经济增长取决于工资上涨状况。考虑到物价较低，报告指出日本央行应维持大规模货币宽松政策。

报告预测2017年全球经济增长率为3.3%，与去年11月预测相同。总体上投资和贸易不够活跃是主要原因。

主要国家中，美国和中国因财政刺激政策均上调0.1个百分点，预测为2.4%和6.5%；欧元区维持在1.6%，曾被担忧可能遭遇决定脱欧负面影响的英国则上调0.4个百分点至1.6%。另一方面，印度被下调0.3个百分点至7.3%。

风险因素中，发达国家是住宅价格急速上涨，新兴市场国家则是企业债务水平过高及不良债权增加。报告呼吁要摆脱全球性“低增长陷阱”，除了财政刺激政策外，还需要实施结构性改革。（完）