大阪府称若资料造假拟不批准森友学园开设小学

【共同社3月7日电】7日获悉，讨论是否批准大阪市学校法人“森友学园”设立小学一事的大阪府私立学校审议会（私学审）开始讨论若证实提交给大阪府的申请资料内容存在造假，将不再暂缓批准，而是直接“不予批准”。大阪府教育厅认为捐款金额和报名入学人数的报告也存在可疑之处，将要求学园提交可佐证的资料。

此外，有关作为中央政府补贴对象的教学楼和体育馆的建设费，学园向大阪府和中央政府报告的金额不一致的问题，还发现学园存在2份2015年12月3日与同一施工方签订的金额不同的施工承包协议，并分别提交给了中央政府和大阪府。大阪府将要求学园解释原委。

另一方面，自民党参院国对委员长松山政司在国会与民进党参院国对委员长榛叶贺津也会谈，拒绝了在野党提出的由森友学园理事长笼池泰典等作为知情人到国会作证的要求。

据教育厅称，森友学园向大阪府提交的收支报告中写道，获得了超过4亿日元的捐款，包括计划入学者在内共有70多人报名入学。该学园还曾介绍称，可以实现作为批准条件的“稳定的学校运营”。

教育厅对学园为开设小学而提交的所有资料的可信性提出质疑，拟要求学园给出佐证资料。是否批准设立小学将在23日私学审讨论的基础上由教育长作出最终判断。（完）