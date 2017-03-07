雅玛多运输拟时隔26年全面上调快递基本运费

【共同社3月7日电】7日获悉，日本最大快递巨头雅玛多运输公司已开始探讨今年9月底前全面上调包括个人快递在内的基本运费。全面涨价将是除消费税增税时外的时隔26年来首次。涨价幅度将在今后确定。快递业的过度竞争已近极限，所积累的“欠账”最终造成消费者负担增加。

在网购越来越多导致快递量增加的背景下，司机等人手严重不足，委托外部企业派件的成本也不断上升。雅玛多认为要维持现有服务必须涨价。雅玛多运输的母公司雅玛多控股公司在曝出拖欠巨额加班费问题后，正在推进工作方式改革，持续成长至今的集团经营战略迎来了重大转折点。

雅玛多运输根据快递的发货地、目的地及尺寸大小决定基本运费。例如，同一地区发货和送达，长宽高合计60厘米以内、重2公斤以下的运费为756日元（约合人民币46元）。公司1990年曾因人力成本上涨，把运费提高了100～110日元，此后在消费税增税时又上调了增税部分。

另一方面，占快递量9成的公司合同业务根据货物量提供基本运费打折。2014年涨价时，雅玛多未对个人快递的基本运费进行调整，此次则将上调。该公司还开始同电商巨头亚马逊日本（东京）等大客户展开谈判，争取在年底等货物激增时期可以临时增加运费，以及将发货地和目的地的地区划分从按关东、关西的大区，改成按都道府县来分，以便能够精细设定价格。

工作方式改革方面，雅玛多正在考虑废除中午12点至下午2点的指定时段服务等。另一方面也计划把2022年在全国5000处地点设置快递柜的时间提前等，以维持便捷度。此外还将讨论对导致长时间工作的主要原因、家中无人时再次派件进行收费，不过由于难以确定该费用应由发件人还是由收件人承担等，实现难度较高，公司将谨慎判断。（完）