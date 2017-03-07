Close

共同网

2017年03月07日 22時24分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

雅玛多运输拟时隔26年全面上调快递基本运费

2017年03月07日

　　【共同社3月7日电】7日获悉，日本最大快递巨头雅玛多运输公司已开始探讨今年9月底前全面上调包括个人快递在内的基本运费。全面涨价将是除消费税增税时外的时隔26年来首次。涨价幅度将在今后确定。快递业的过度竞争已近极限，所积累的“欠账”最终造成消费者负担增加。

　　在网购越来越多导致快递量增加的背景下，司机等人手严重不足，委托外部企业派件的成本也不断上升。雅玛多认为要维持现有服务必须涨价。雅玛多运输的母公司雅玛多控股公司在曝出拖欠巨额加班费问题后，正在推进工作方式改革，持续成长至今的集团经营战略迎来了重大转折点。

　　雅玛多运输根据快递的发货地、目的地及尺寸大小决定基本运费。例如，同一地区发货和送达，长宽高合计60厘米以内、重2公斤以下的运费为756日元（约合人民币46元）。公司1990年曾因人力成本上涨，把运费提高了100～110日元，此后在消费税增税时又上调了增税部分。

　　另一方面，占快递量9成的公司合同业务根据货物量提供基本运费打折。2014年涨价时，雅玛多未对个人快递的基本运费进行调整，此次则将上调。该公司还开始同电商巨头亚马逊日本（东京）等大客户展开谈判，争取在年底等货物激增时期可以临时增加运费，以及将发货地和目的地的地区划分从按关东、关西的大区，改成按都道府县来分，以便能够精细设定价格。

　　工作方式改革方面，雅玛多正在考虑废除中午12点至下午2点的指定时段服务等。另一方面也计划把2022年在全国5000处地点设置快递柜的时间提前等，以维持便捷度。此外还将讨论对导致长时间工作的主要原因、家中无人时再次派件进行收费，不过由于难以确定该费用应由发件人还是由收件人承担等，实现难度较高，公司将谨慎判断。（完）

栏目

返回上一页

编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年03月02日天皇夫妇在越南慰问原日军士兵的妻儿
  2. 2017年02月28日日防卫相欢迎美政府增加国防预算计划
  3. 2017年03月03日详讯2：中国驻日大使批评日美强化同盟
  4. 2017年03月02日日本政府欢迎强大美国 警惕军费负担增加
  5. 2017年03月02日安倍对美国大增国防开支表示欢迎

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网