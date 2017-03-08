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日本南极科考船在达恩利角海域遇见冰山群

2017年03月08日

日本南极科考船在达恩利角海域遇见冰山群

日本南极科考船在达恩利角海域遇见冰山群

3月1日，日本科考船“白濑”号在朝着日本航行途中，在距离南极昭和基地以东约1200公里的达恩利角海域遭遇无数冰山。有的海面高度达到50米左右。（共同社）

　　【共同社南极海域3月7日电】日本科考船“白濑”号在朝着日本航行途中，在距离南极昭和基地以东约1200公里的达恩利角海域遭遇无数冰山。该冰山群西侧海域是不断形成海冰的“生产工厂”，也是深海洋流全球流动的“海洋大循环”的起点之一。

　　“白濑”号1日在从南极大陆沿岸向海上蔓延的长100公里以上、宽约30公里的连绵的冰山群之间，蜿蜒前行。冰山受较浅的海底阻碍而无法移动，有的海面高度达到50米左右。

　　指出“该冰山群正在打造海洋大循环的起点”的是南极科考队队员、担任海洋调查团队队长的国立极地研究所副教授田村岳史（38岁）。

　　顺着洋流自东而来的浮冰被冰山群挡住，西侧约100公里见方的海域无冰，但冬季受冷空气影响，其表面结冰，形成了海冰。可以认为，此时海水受从冰中排出的盐分影响而密度加大，变重的海水作为“南极底层水”在印度洋等的海底缓慢流动，经过约2000年抵达太平洋北部。

　　在南极有3处海域被认为能够形成南极底层水，但田村通过分析卫星图像，提出在达恩利角海域也存在。四年前，该海域作为第4处获得了全球认可。

　　在这片如果形成海冰就随风流动的类似“海冰生产工厂”（田村语）的海域中，科考队此次投入了能够测定每米水深盐分的装置。田村振奋地表示：“这片海域若有变化，或许会给全世界带来影响。日本在该领域的研究领先，将抱责任感进行监测。”（完）

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