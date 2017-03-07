日美拟5月长假举行2+2会议 探讨扩大自卫队任务

【共同社3月7日电】为了日美共同应对同时发射了4枚弹道导弹的朝鲜“新威胁”，日本政府将加紧协调尽早举行由外交及防务部门阁僚参加的“日美安保磋商委员会”（2+2）会议。这是鉴于首相安倍晋三7日与总统特朗普举行了电话会谈后的举措。日方计划在5月长假结束前开会，协商重新定位自卫队与美军的职责以及任务扩大。同时，鉴于朝方报道称发射导弹是针对驻日美军基地的攻击训练，日方将贯彻警戒监视工作。

据悉此次的导弹或使用了固体燃料，除机动性高外，还彰显了能同时发射多枚导弹的技术实力提升。日本政府内部出现了“目前的导弹防御体系能否全部拦截尚不可知”（自卫队干部语）的看法。

据分析，特朗普政府围绕修改对朝政策，正在探讨包括行使军事力量在内的所有备选项。包括在此基础上重新定位日方职责与任务等，具体战略的磋商是“2+2”会议焦点。通过增加配备宙斯盾舰来加强导弹防御体系等或许也将成为议题。

据相关人士介绍，外相岸田文雄正在研究利用长假访问巴西，计划去程或回程途中顺访美国，与国务卿蒂勒森会谈。防卫相稻田朋美也表示希望同一时期访美与国防部长马蒂斯会谈。据称还将探讨提前会谈的可能性。

另一方面，鉴于日美首脑就朝鲜攻击驻日美军基地的可能性交换了意见，日方加强了警备监视。官房长官菅义伟7日在记者会上强调“采取了必要对策以期万无一失。自卫队也启动了必要态势”。（完）