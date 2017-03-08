追踪安倍晋三首相（7日）
2017年03月07日
<上午>
07:43 抵达官邸。
08:05 与美国总统特朗普举行电话会谈。
08:35 接受各家媒体采访。
08:38 出席内阁会议。
09:07 会见经济再生担当相石原伸晃、内阁府副大臣越智隆雄、内阁审议官涩谷和久。
10:31 会见自民党代理干事长下村博文。
11:19 会见内阁府赏勋局局长幸田德之。
<下午>
13:55 会见前科学技术担当相尾身幸次。
14:28 会见自民党的参院干事长吉田博美、参院副干事长大家敏志。
14:48 会见日本邮便公司社长横山邦男、自民党参议员柘植芳文。自民党干事长二阶俊博在座。
14:53 会见防卫省的防卫政策局局长前田哲、统合幕僚长河野克俊。
15:34 会见自民党政调会长茂木敏充。
16:07 会见外务省事务次官杉山晋辅。
16:42 接受旅美日侨日裔领导人邀请项目参加者、美国日本委员会会长艾琳・平野・井上（Irene Hirano Inouye）等人的拜访。
17:08 会见国家安全保障局局长谷内正太郎、助理官房长官兼原信克和中岛明彦、内阁情报官北村滋、内阁情报分析官岛崎俊隆。
18:13 从官邸到公邸。住宿。（完）