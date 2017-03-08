日本女议员占比排名163位 七国集团中垫底

【共同社日内瓦3月7日电】世界各地国会议员参加的“各国议会联盟”（总部位于日内瓦）7日公布了2016年各个国家和地区议会中女议员所占比率调查报告。日本在共计193个国家中排名第163位。排名较去年的156位进一步下滑。七国集团（G7)中，德国排名第23位，加拿大第62位，美国第104位等，日本垫底。此外，中国位居74位。

报告对一院制国家议会或两院制国家下院女性议员人数进行了比较。整体上看女性议员比例为23.3%，较10年前增加了6.5个百分比。报告一方面指出“2016年（因美国总统大选等）虽然是女性争夺重要政治领导者地位的一年，但并不是都成功了”，表达了要实现男女平等需要忍耐的看法。

按国家来看，第一名为非洲的卢旺达，下院共计80名议员中女性占49人。积极推进女性社会参与度的北欧及中南美国家大多排名靠前，而中东及亚洲国家则普遍排位偏低。

报告就日本指出，去年7月的参院选举中有28名女性当选，为迄今为止的最高纪录。同时提及莲舫当选民进党党首及小池百合子当选东京都知事，介绍称：“日本的女性正在与性别定位根深蒂固的保守社会进行斗争。”（完）