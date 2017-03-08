关注：朝鲜禁止马来西亚公民离境 推出罕见“人质外交”

【共同社吉隆坡3月7日电】围绕金正男遇害案，朝鲜7日采取强硬措施，宣布暂时禁止国内的马来西亚公民离境，直至马方接受其主张。虽然朝方表示“将在一如往常的条件和环境下正常生活”，但事实上可谓“人质外交”（韩联社）。此举似乎反映出朝方决心无论如何都要阻止追究朝鲜国家性参与的马来西亚当局的调查工作。

朝鲜2009年一度切断了与韩国的陆路往来，当时身处实施南北经济合作项目的开城工业园区的韩国人处于被扣状态，但禁止在朝特定国家所有公民离境的做法极为罕见。

朝鲜外务省6日宣布驱逐马来西亚驻朝鲜大使时，强调此举是依照《维也纳外交关系公约》。但此次未明示法律依据，仅称“应有关机构请求”，单方面发出了通知。此举必将招致国际性谴责，还可能导致朝鲜与其它东南亚国家关系恶化。

朝鲜提出解除禁止出境的条件是案子“公正解决”及本国公民“完全获得安全保障”。这显然表明朝方暗中要求的是撤回认为多名朝鲜人主导该事件的马来西亚警方的调查方针，在此基础上对于马方要求讯问的朝鲜大使馆二等秘书、朝鲜国营高丽航空公司职员等3人，则谋求允许其离境。

不过，马方坚持要求实施讯问。3人被视为藏匿在拥有治外法权的朝鲜大使馆内，马来西亚警察总长哈立德7日称“即使等5年也要等这3人出来”，明确表态不妥协。

有分析指出，朝鲜采取罕见强硬措施的背景因素在于，担忧一旦被认定国家性参与，金正恩体制将丧失国际威信。

不过，目前在朝鲜的马来西亚人约有十多人，但被马来西亚禁止离境的朝鲜人约有1000人。马方对抗措施可能超出了朝鲜的预想，陷入困境的朝鲜今后将如何应对，前景难以预测。（完）