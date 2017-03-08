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日本学术会议新声明草案指出防卫省研究费“问题多”

2017年03月07日

日本学术会议新声明草案指出防卫省研究费“问题多”

日本学术会议新声明草案指出防卫省研究费“问题多”

3月7日，日本学术会议召开研讨委员会并总结出一份新声明草案，表示将“继承”对过去的战争协助进行反省而于1950年和1967年提出的“不进行军事研究”的声明。图为研讨委员会的委员长杉田敦在东京都港区召开的记者会上倾听记者的提问。（共同社）

　　【共同社3月7日电】代表日本科学家的国家特别机构“日本学术会议”7日召开研讨委员会并总结出一份新声明草案，关于向大学的科学家等支付研究费的防卫省公开征集制度指出“政府介入明显，问题很多”。草案表示将“继承”对过去的战争协助进行反省而于1950年和1967年提出的“不进行军事研究”的声明。

　　对于2015年开始的防卫省公开征集制度，声明草案旨在加以限制让科学家等不要轻易应征。要求各大学对是否可以参加的妥善性进行审查。但由于声明没有强制力，没有要求废除制度和禁止应征，有观点认为新声明的效果有限。

　　声明草案经由内部手续，预计将在4月的全体会议上进行表决。如果获得通过将成为时隔50年发表的关于军事研究的声明。研讨委员会的委员长杉田敦（法政大学教授）召开记者会就草案称：“否定性色彩强烈。带有相当强烈的批评。”

　　声明草案强调：“学术研究有受政府制约或被动员的情况，必须担保研究的自主性、自律性和公开性。”

　　草案就防卫省的公开征集制度指出“研究的进度管理等方面政府介入明显，问题很多”，呼吁有必要在民生领域扩充研究资金。

　　声明草案指出，关于存在军事研究可能性的研究，应当在校内设立审查伦理层面妥当性的制度。草案涉及对象还包括使用防卫省以外的美军研究费、以及文部科学省等别的部门预算开展的研究。关于审查制度，当天的会上有身为大学教授的委员指出：“大学方面负担很大，（对应征）很犹豫。”

　　鉴于防卫省的研究公开募集制度于2015年启动，学术会议去年开始对过去的声明进行了重新审视。（完）

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