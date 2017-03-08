日本学术会议新声明草案指出防卫省研究费“问题多”

【共同社3月7日电】代表日本科学家的国家特别机构“日本学术会议”7日召开研讨委员会并总结出一份新声明草案，关于向大学的科学家等支付研究费的防卫省公开征集制度指出“政府介入明显，问题很多”。草案表示将“继承”对过去的战争协助进行反省而于1950年和1967年提出的“不进行军事研究”的声明。

对于2015年开始的防卫省公开征集制度，声明草案旨在加以限制让科学家等不要轻易应征。要求各大学对是否可以参加的妥善性进行审查。但由于声明没有强制力，没有要求废除制度和禁止应征，有观点认为新声明的效果有限。

声明草案经由内部手续，预计将在4月的全体会议上进行表决。如果获得通过将成为时隔50年发表的关于军事研究的声明。研讨委员会的委员长杉田敦（法政大学教授）召开记者会就草案称：“否定性色彩强烈。带有相当强烈的批评。”

声明草案强调：“学术研究有受政府制约或被动员的情况，必须担保研究的自主性、自律性和公开性。”

草案就防卫省的公开征集制度指出“研究的进度管理等方面政府介入明显，问题很多”，呼吁有必要在民生领域扩充研究资金。

声明草案指出，关于存在军事研究可能性的研究，应当在校内设立审查伦理层面妥当性的制度。草案涉及对象还包括使用防卫省以外的美军研究费、以及文部科学省等别的部门预算开展的研究。关于审查制度，当天的会上有身为大学教授的委员指出：“大学方面负担很大，（对应征）很犹豫。”

鉴于防卫省的研究公开募集制度于2015年启动，学术会议去年开始对过去的声明进行了重新审视。（完）