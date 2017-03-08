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2017年03月08日 15時59分

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详讯：安理会发表媒体声明谴责朝鲜发射导弹

2017年03月08日

　　【共同社纽约3月8日电】联合国安理会7日发表媒体声明，以朝鲜6日发射弹道导弹“严重违反”安理会制裁决议为由，予以强烈谴责，并要求朝鲜自觉停止核与导弹开发。日美韩3国希望此举有助于加强国际社会对朝施压。预计朝鲜将表示反对。

　　目前正在协调安理会8日上午10点召开紧急会议，磋商应对朝鲜发射弹道导弹的事宜。鉴于朝方报道称这是针对驻日美军基地的攻击训练，日美两国认为导弹有3枚落入日本专属经济区（EEZ），1枚落在EEZ附近，这是安保上的严重威胁，将呼吁各国彻底履行制裁。

　　美国国务院7日宣布，国务卿蒂勒森将于15日至19日历访日韩中三国。国务院代理发言人唐纳称，此行旨在摸索应对反复挑衅的朝鲜的“新思路”。蒂勒森预计将在日本与外相岸田文雄会谈，就进一步严厉应对朝鲜展开磋商。

　　安理会媒体声明对持续发射弹道导弹的朝鲜表示“严重关切”，对朝鲜国民生活贫困，但政府却把资金用于弹道导弹开发表示了遗憾。声明要求所有联合国成员国严格履行制裁，强调对朝鲜将“采取更为严厉的措施”。

　　媒体声明不同于决议，没有法律约束力，但需要所有理事国同意，在显示安理会团结一致时使用。此次声明意在制约持续无视以往决议的朝鲜。

　　此次声明和已经发表的谴责过去导弹发射的媒体声明表述几乎相同。有意见指出，相比加强内容，此次以15个理事国迅速达成一致为优先。（完）

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