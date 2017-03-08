Close

共同网

2017年03月08日 15時59分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

日本去年第四季度GDP年率修正值上调至1.2%

2017年03月08日

　　【共同社3月8日电】日本内阁府8日公布2016年第四季度（10～12月）国内生产总值（GDP，季节调整值）修正值，剔除物价变动因素后的实际GDP较上季度增长0.3%。假定该增速持续1年换算成年率为1.2%，较初值的年率增长1.0%有所上调。这是日本经济连续4个季度保持正增长，增速与第三季度持平。

　　数据反映了企业设备投资被大幅拉升的状况。个人消费等家庭支出部门表现平平，以出口为中心的外需拉动经济的结构未变。由于海外存在美国贸易政策等风险因素，日本经济的可持续增长尚难预见。

　　设备投资环比增速从0.9%上调至2.0%。以出口企业为中心，制造业纷纷增加设备投资，电子机械及食品制造业投资增长。

　　个人消费从减少0.01%上调至增长0.04%。与初值相比，因服装消费跌幅缩小，环比转为小幅增长，但受到蔬菜价格高涨抑制消费的影响，持续低迷的状况仍未改变。

　　住宅投资从增长0.2%下调至增长0.1%，公共投资也从减少1.8%下调至减少2.5%。

　　更接近经济实际感受的名义GDP环比增长0.4%，换算成年率为增长1.6%，高于初值的年率增长1.2%。（完）

栏目

返回上一页

编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年03月02日天皇夫妇在越南慰问原日军士兵的妻儿
  2. 2017年03月03日详讯2：中国驻日大使批评日美强化同盟
  3. 2017年03月02日日本政府欢迎强大美国 警惕军费负担增加
  4. 2017年03月02日安倍对美国大增国防开支表示欢迎
  5. 2017年03月03日关注：安倍力图平息森友学园事件 执政党内部不乏担忧

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网