日本去年第四季度GDP年率修正值上调至1.2%

【共同社3月8日电】日本内阁府8日公布2016年第四季度（10～12月）国内生产总值（GDP，季节调整值）修正值，剔除物价变动因素后的实际GDP较上季度增长0.3%。假定该增速持续1年换算成年率为1.2%，较初值的年率增长1.0%有所上调。这是日本经济连续4个季度保持正增长，增速与第三季度持平。

数据反映了企业设备投资被大幅拉升的状况。个人消费等家庭支出部门表现平平，以出口为中心的外需拉动经济的结构未变。由于海外存在美国贸易政策等风险因素，日本经济的可持续增长尚难预见。

设备投资环比增速从0.9%上调至2.0%。以出口企业为中心，制造业纷纷增加设备投资，电子机械及食品制造业投资增长。

个人消费从减少0.01%上调至增长0.04%。与初值相比，因服装消费跌幅缩小，环比转为小幅增长，但受到蔬菜价格高涨抑制消费的影响，持续低迷的状况仍未改变。

住宅投资从增长0.2%下调至增长0.1%，公共投资也从减少1.8%下调至减少2.5%。

更接近经济实际感受的名义GDP环比增长0.4%，换算成年率为增长1.6%，高于初值的年率增长1.2%。（完）