美国务卿将历访日中韩 摸索应对朝鲜“新思路”

【共同社华盛顿3月8日电】美国国务院代理发言人唐纳在7日的例行记者会上宣布，国务卿蒂勒森将于15日～19日历访日本、韩国、中国。这是其就任后首次出访亚洲，将与各国高官就应对发射弹道导弹的朝鲜进行磋商。唐纳表示，此行旨在摸索针对多次进行挑衅的朝鲜的“新思路”。

蒂勒森将在日本与外相岸田文雄会谈。有关6日发射了4枚弹道导弹的朝鲜，首相安倍晋三7日刚与总统特朗普举行电话会谈，确认威胁“进入新阶段”，预计日美外长将围绕进一步严厉应对朝鲜展开磋商。

蒂勒森还可能与岸田协调由外交及防务部门阁僚参加的“日美安保磋商委员会”（2+2）召开时间以及特朗普年内访日。

唐纳称朝鲜刚发射了弹道导弹，现在是加强制裁以进一步施压的时机。他表示目前“不是探讨直接对话的阶段”，否认会早日实施美朝对话。

除了谋求与日韩加强合作外，蒂勒森还计划在严格履行基于联合国安理会决议的对朝鲜制裁方面获得中国协助。15日他将抵达东京，17日和18日分别访问韩国首尔和中国北京。唐纳表示“特朗普政府希望和中国构建建设性关系”。

中国以美军最尖端导弹拦截系统“萨德”（THAAD）部署至韩国将造成雷达可监视中国国内为由，大力予以反对。唐纳就此指出“萨德旨在防卫”，强调“不会对中国和该地区其他国家构成威胁”。

有关已从驻韩美军撤走的核武器的重新部署问题，唐纳认为“这不是积极追求的事宜”，说明称与韩国加强防卫合作是优先课题。

预计蒂勒森将在中国与外交部长王毅会谈，在韩国与外长尹炳世会谈。（完）