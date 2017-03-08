焦点：日本政府危机感加重 无法同时拦截多枚导弹

【共同社3月8日电】对于导弹开发大步迈进的朝鲜，日本安倍政府的危机感进一步加重。这是因为朝鲜在6日的发射中展示了已经具备同时发射多枚导弹进行攻击的能力。对于日美目前运用的拦截系统的能力而言，认为“如果多枚导弹同时飞来，事实上不可能全部击落”（防卫省官员语）的看法根深蒂固。政府为了消除国民不安，力图提高拦截能力，然而又感到力不从心。

▽百发百中还差得远

“朝鲜的4枚导弹几乎是同时发射。为保卫国民的生命与和平生活，必须切实做出应对”，官房长官菅义伟在7日的记者会上这样强调，将着力加强导弹拦截态势。这番发言也可以被视为是在暗示以现有的防卫技术难以应对。防卫相稻田朋美在记者会上提到了朝鲜的潜射试验，不无担忧地表示“（核导开发）从去年以来已经进入了新的威胁阶段”。

总而言之，问题在于即使只是针对单枚弹道导弹，拦截准备也无法断言万无一失。对于先在大气层外尝试拦截，如果失败再在即将中弹前用别的导弹拦截的现有两段式拦截系统，自卫队相关人士坦言“距离百发百中还差得很远”。

反导系统被认为是美国为对付“流氓国家”有限的弹道导弹攻击而开发的，意在通过展示拦截态势，打消对方开发核武器的念头。然而没有预想到“流氓国家”朝鲜会通过同时发射多枚导弹进行威吓。

▽绝境危机

在这种现状下，如果有多枚弹道导弹飞来，日本必将陷入“绝境危机”（官邸消息人士语）。据防卫省消息人士称，装备海基拦截导弹“标准-3”（SM-3）的海上自卫队宙斯盾舰共有4艘，其中2艘正在检修。能应对飞来弹道导弹的实际上只有2艘。

1艘宙斯盾舰能同时击落的弹道导弹“至多2枚”（政府消息人士语）。自民党前干事长石破茂在7日的演讲中曾提出“如果10枚、20枚导弹来袭，那时该怎么办？我认为最好能在日本海铺满宙斯盾舰”。然而，这样是否就能完全封锁仍然存在疑问。

▽束手无策

即使引进美军最尖端陆基导弹拦截系统“萨德”（THAAD），也很少有人认为能彻底解决问题。这是因为即使提高了对单枚导弹的拦截成功率，一旦数量增加，出现遗漏的风险就会加大，根本问题仍然无法解决。

为避免危机而与朝鲜发生戏剧性和解的做法理论上也是可能的，但这意味着屈服于威胁，认可朝鲜拥有核武器，因此安倍政府未将其列入备选项。

束手无策之际，自民党内关于拥有在发射导弹前破坏基地的“对敌基地攻击能力”的讨论又将升温。防卫省事务次官黑江哲郎7日发表演讲时，主持人问及是否应该具备该能力，黑江回答说“这是个危险的提问。需要在国会讨论，得不出结论是不行的”，回避直接作答。（完）