Close

共同网

2017年03月08日 19時58分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

焦点：日本政府危机感加重 无法同时拦截多枚导弹

2017年03月08日

　　【共同社3月8日电】对于导弹开发大步迈进的朝鲜，日本安倍政府的危机感进一步加重。这是因为朝鲜在6日的发射中展示了已经具备同时发射多枚导弹进行攻击的能力。对于日美目前运用的拦截系统的能力而言，认为“如果多枚导弹同时飞来，事实上不可能全部击落”（防卫省官员语）的看法根深蒂固。政府为了消除国民不安，力图提高拦截能力，然而又感到力不从心。

　　▽百发百中还差得远

　　“朝鲜的4枚导弹几乎是同时发射。为保卫国民的生命与和平生活，必须切实做出应对”，官房长官菅义伟在7日的记者会上这样强调，将着力加强导弹拦截态势。这番发言也可以被视为是在暗示以现有的防卫技术难以应对。防卫相稻田朋美在记者会上提到了朝鲜的潜射试验，不无担忧地表示“（核导开发）从去年以来已经进入了新的威胁阶段”。

　　总而言之，问题在于即使只是针对单枚弹道导弹，拦截准备也无法断言万无一失。对于先在大气层外尝试拦截，如果失败再在即将中弹前用别的导弹拦截的现有两段式拦截系统，自卫队相关人士坦言“距离百发百中还差得很远”。

　　反导系统被认为是美国为对付“流氓国家”有限的弹道导弹攻击而开发的，意在通过展示拦截态势，打消对方开发核武器的念头。然而没有预想到“流氓国家”朝鲜会通过同时发射多枚导弹进行威吓。

　　▽绝境危机

　　在这种现状下，如果有多枚弹道导弹飞来，日本必将陷入“绝境危机”（官邸消息人士语）。据防卫省消息人士称，装备海基拦截导弹“标准-3”（SM-3）的海上自卫队宙斯盾舰共有4艘，其中2艘正在检修。能应对飞来弹道导弹的实际上只有2艘。

　　1艘宙斯盾舰能同时击落的弹道导弹“至多2枚”（政府消息人士语）。自民党前干事长石破茂在7日的演讲中曾提出“如果10枚、20枚导弹来袭，那时该怎么办？我认为最好能在日本海铺满宙斯盾舰”。然而，这样是否就能完全封锁仍然存在疑问。

　　▽束手无策

　　即使引进美军最尖端陆基导弹拦截系统“萨德”（THAAD），也很少有人认为能彻底解决问题。这是因为即使提高了对单枚导弹的拦截成功率，一旦数量增加，出现遗漏的风险就会加大，根本问题仍然无法解决。

　　为避免危机而与朝鲜发生戏剧性和解的做法理论上也是可能的，但这意味着屈服于威胁，认可朝鲜拥有核武器，因此安倍政府未将其列入备选项。

　　束手无策之际，自民党内关于拥有在发射导弹前破坏基地的“对敌基地攻击能力”的讨论又将升温。防卫省事务次官黑江哲郎7日发表演讲时，主持人问及是否应该具备该能力，黑江回答说“这是个危险的提问。需要在国会讨论，得不出结论是不行的”，回避直接作答。（完）

栏目

返回上一页

编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年03月02日天皇夫妇在越南慰问原日军士兵的妻儿
  2. 2017年03月03日详讯2：中国驻日大使批评日美强化同盟
  3. 2017年03月02日日本政府欢迎强大美国 警惕军费负担增加
  4. 2017年03月02日安倍对美国大增国防开支表示欢迎
  5. 2017年03月03日关注：安倍力图平息森友学园事件 执政党内部不乏担忧

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网