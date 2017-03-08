疑似金正男之子在视频中称“父亲遇害”

【共同社北京、首尔、吉隆坡3月8日电】8日获悉，一名自称是朝鲜金正男之子金韩松（21岁）的男子诉说“数日前我父亲遇害”的视频被发布在视频网站YouTube上。韩国政府相关人士认为这是金韩松本人。这是金正男2月13日在马来西亚遇害后，首次传出其家人的动向。据分析，该视频是案发后金韩松等求助的团体所发布的。

视频中的男子自称是“金氏家族的一员”，用流利的英语表示“与母亲和妹妹在一起”、“希望情况早日好转”。他还出示朝鲜护照，打开了写有身份信息的页面，但视频中该部分在编辑时已被涂黑。视频长约40秒。

金韩松此前一直被认为处于中国当局保护下，与母亲和妹妹一同居住在澳门，但目前其所在地不明。视频由名为“千里马民防卫”的团体发布。发在网站上的声明指出，案发后的2月收到了来自金韩松等的求助要求。韩国统一部发言人8日表示，未掌握该团体的实际情况。

该团体的声明中写道“我们很快与他们会面，将其直接转移到安全场所”，还以对转移提供了帮助为由，向荷兰、中国、美国政府表示了感谢。声明称兼任驻朝大使的荷兰驻韩大使“迅速给予了回应”，还表示在朝鲜体制内也有提供支援的伙伴。

“千里马民防卫”在网站上向希望逃离朝鲜的人发出呼吁说“会把你们安全送往想去的地方”。该团体还称已帮助多名朝鲜人逃亡。

马来西亚政府为对金正男遗体进行最后的身份确认，表示希望接受其亲属提供DNA样本，但尚无已经实现的消息。（完）