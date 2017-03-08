Close

共同网

2017年03月08日 19時58分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

疑似金正男之子在视频中称“父亲遇害”

2017年03月08日

疑似金正男之子在视频中称“父亲遇害”

疑似金正男之子在视频中称“父亲遇害”

一名自称是朝鲜金正男之子金韩松的男子诉说“数日前我父亲遇害”。照片为视频网站YouTube截图。（共同社）

　　【共同社北京、首尔、吉隆坡3月8日电】8日获悉，一名自称是朝鲜金正男之子金韩松（21岁）的男子诉说“数日前我父亲遇害”的视频被发布在视频网站YouTube上。韩国政府相关人士认为这是金韩松本人。这是金正男2月13日在马来西亚遇害后，首次传出其家人的动向。据分析，该视频是案发后金韩松等求助的团体所发布的。

　　视频中的男子自称是“金氏家族的一员”，用流利的英语表示“与母亲和妹妹在一起”、“希望情况早日好转”。他还出示朝鲜护照，打开了写有身份信息的页面，但视频中该部分在编辑时已被涂黑。视频长约40秒。

　　金韩松此前一直被认为处于中国当局保护下，与母亲和妹妹一同居住在澳门，但目前其所在地不明。视频由名为“千里马民防卫”的团体发布。发在网站上的声明指出，案发后的2月收到了来自金韩松等的求助要求。韩国统一部发言人8日表示，未掌握该团体的实际情况。

　　该团体的声明中写道“我们很快与他们会面，将其直接转移到安全场所”，还以对转移提供了帮助为由，向荷兰、中国、美国政府表示了感谢。声明称兼任驻朝大使的荷兰驻韩大使“迅速给予了回应”，还表示在朝鲜体制内也有提供支援的伙伴。

　　“千里马民防卫”在网站上向希望逃离朝鲜的人发出呼吁说“会把你们安全送往想去的地方”。该团体还称已帮助多名朝鲜人逃亡。

　　马来西亚政府为对金正男遗体进行最后的身份确认，表示希望接受其亲属提供DNA样本，但尚无已经实现的消息。（完）

栏目

返回上一页

编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年03月02日天皇夫妇在越南慰问原日军士兵的妻儿
  2. 2017年03月03日详讯2：中国驻日大使批评日美强化同盟
  3. 2017年03月02日日本政府欢迎强大美国 警惕军费负担增加
  4. 2017年03月02日安倍对美国大增国防开支表示欢迎
  5. 2017年03月03日关注：安倍力图平息森友学园事件 执政党内部不乏担忧

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网