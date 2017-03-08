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2017年03月08日 19時58分

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日本警方因涉嫌16年前抢劫杀人再次逮捕中国嫌疑人

2017年03月08日

日本警方因涉嫌抢劫杀人再次逮捕中国嫌疑人

日本警方因涉嫌抢劫杀人再次逮捕中国嫌疑人

2月1日，涉嫌参与16年前东京歌舞伎町俱乐部抢劫杀人案的中国籍嫌疑人桂晓锋（居中）在姬路市被警方带走。（共同社）

　　【共同社3月8日电】关于东京歌舞伎町一家俱乐部2001年8月遇袭致男店长死亡和现金等被抢走一案，警视厅搜查一课8日以涉嫌抢劫杀人和抢劫伤人等为由，对兵库县姬路市的中国籍嫌疑人桂晓锋（38岁）实施再次逮捕。

　　逮捕理由是桂晓锋涉嫌于2001年8月16日凌晨与其他4名男子合谋闯入新宿区歌舞伎町二丁目的“维纳斯俱乐部”，用刀具刺入店长伊藤隆三郎（当时59岁）左胸将其杀害。

　　桂晓锋涉嫌用胶带绑住顾客等的手脚，将经营者和女公关共3人的手腕割伤等，抢走现金约250万日元（约合人民币15万元）和贵金属共36件（相当于约90万日元）。

　　据搜查一课称，桂晓锋交代说，的确用胶带绑住了女公关和顾客，我们需要钱，分到了十七八万日元。另一方面，他对杀人行为则给予否认称“我没有杀人”。

　　其他4人中的3人为中国籍，被中国有关部门拘押，2004年12月黑龙江省高级人民法院判处主犯男子死刑，另两人分别被判处有期徒刑15年和3年。

　　搜查一课目前正在追查剩余一人的行踪。

　　桂晓锋因涉嫌2008年～2009年使用假名字护照入境日本等，已被警方以违反《出入境管理及难民认定法》逮捕和起诉。（完）

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