因地震下沉的日本太平洋沿岸部分地区隆起 3月7日，宫城县气仙沼市的中岛海岸正在进行防波堤施工。（共同社）

【共同社3月8日电】因东日本大地震而下沉的日本东北地区太平洋沿岸的地基转而逐渐隆起。截至目前，有的地点甚至隆起40厘米以上，宫城县内出现了降低未竣工防波堤高度的动向。

这反映出里氏9.0级地震的影响在经过6年后，依然作为大规模地壳变动持续并体现了出来。国土地理院（位于茨城县筑波市）表示“并非整个区域一同上升或下沉，而是发生了非常复杂的现象。今后的变化难以预测”。

有关公共建设事业的高度基准“水准点”，国土地理院2月底公布了东北至北关东地区约570处的最新版。这是地震发生后不久的2011年10月版以来，再次修改“水准点”。多地出现了大幅上升：宫城县石卷市内为30厘米，该县气仙沼市内为24厘米，岩手县釜石市内为17厘米，福岛县新地町内为14厘米。

使用人造卫星的观测显示，2011年3月11日大地震的次日，与地震前一天相比东北至关东大范围地区出现地基沉降，向东偏斜。宫城县牡鹿半岛（位于石卷市）的观测点变动量最大，东移约5米，沉降1米以上。

该处从地震次日起地基隆起，截至目前已上升40多厘米。岩手县宫古市第一年被认为沉降11厘米，但第二年以来每年隆起数厘米。最新版的“水准点”鉴于这一倾向进行了实地测量。

这是地基自然隆起的状态，随着“水准点”的修改，宫城县内尚未竣工的89处防波堤计划最多降低30厘米左右的地表高度。

牡鹿半岛的鲇川渔港2014年10月完成了增加已沉降岸壁高度的修复施工，但据悉最快将在今年4月以后开工削除岸壁上部30厘米。

另一方面，国土地理院表示东北地区的日本海一侧地基基本持续下沉，秋田县汤泽市迄今比震前已下沉近30厘米。（完）