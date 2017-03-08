独家：大阪私学审会长称若造假拟不批准森友学园开设小学

【共同社3月8日电】有关大阪市学校法人“森友学园”（理事长：笼池泰典）向大阪府私立学校审议会（私学审）提交的开设小学认可申请相关资料中不断出现疑似造假内容，私学审会长梶田睿一8日接受共同社采访时表示：“若记载内容造假，那真是岂有此理。这是由私学审决定之事，但一般来看不会批准（开设）。”

在学园向大阪府等提交的资料中发现，有关校舍建设费，除金额外同一工程存在两份合同，推荐入学名额的相关文件也出现了作为对象的私立学校否认事实关系的问题。关于预定雇用的教员名单，被指存在公立小学男教员名字未经允许写入以及履历造假的可能性，疑点重重。

此外，学园在申请来自关西机场公司的补助金时，交上了写有与提交给中央政府和大阪府政府不同金额的建筑费的工程合同。金额约为15.5亿日元（约合人民币9400万元），合同日期与其他两份相同。

据大阪府私学课称，学园方面截至8日上午没有申请要订正名单。共同社拟向笼池询问看法，但没有联系到。

梶田还表示，若私立小学设立申请中存在造假，应另外新设罚则。

存在未经允许写入问题的是学园2月22日向私学审首次提交的“教员等雇用预定者名单”。被写入的男性接受共同社采访时证实：“从来没有说过愿意去那里当老师。也不知道被写入其中。”

笼池1月下旬曾与其会面，拜托其担任学园即将在4月开学的小学教员，但其未表明态度。之后的2月25日，他向学园方面表示拒绝并获得认可。

大阪府知事松井一郎8日在府政府大楼向媒体表示“学园的律师回答称‘2月底因各种原因其本人表示了拒绝’”，有意确认事情经过。

大阪府9日将对小学用地进行实地调查，对名单中写入之人的教师资格及就任合同加以确认。磋商是否认可设立小学的私学审正就把23日的会议召开时间提前至16日展开协调。（完）