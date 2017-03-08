马来西亚以涉嫌非法滞留为由逮捕37名朝鲜务工者

【共同社吉隆坡3月8日电】据8日的马来西亚《新海峡时报》报道，马来西亚出入境管理部门等7日在该国沙捞越州一处建设工地以涉嫌非法滞留等为由逮捕了37名朝鲜籍务工人员。办案相关消息人士透露称，此次逮捕与马来西亚政府禁止身在马来西亚境内的朝鲜公民离境的政策有关。

马来西亚境内目前有约千名朝鲜人。据新加坡新闻电视台“亚洲新闻台”报道，沙捞越州的煤矿可能有170名朝鲜籍务工人员。

朝鲜和马来西亚两国政府7日均宣布了禁止对方国家公民离境的措施，混乱局面正在扩大。马来西亚政府当天在国家安全委员会上就相关措施进行了磋商，但未提出有助于打开局面的具体措施。

马来西亚《星报》（网络版）7日报道称，马来西亚驻朝鲜大使馆职员及其家人共11人“被政府告知立即回国，但受阻无法动身”。现居平壤的马来西亚籍女性当天向马来西亚国家通讯社马新社表示不解称：“有关禁止离境一事没有被告知任何消息。”

国家安全委员会后，马来西亚总理纳吉布在个人主页上称：“将尽全力实现马来西亚人安全回国。”

纳吉布7日发表声明，谴责称朝鲜禁止马来西亚人离境的做法是“将马来西亚公民作为人质的行为”，表示作为对抗措施“已下令在身处朝鲜的马来西亚人安全得到保证前，禁止所有在马朝鲜公民离境”。（完）