日警方因非法向中国出口碳纤制造设备而逮捕三人

【共同社3月8日电】日本广岛、石川、爱知3县警方8日以非法向中国出口在制造可转为军用的碳素纤维上不可或缺的有“不熔化炉”之称的装置炉体部分、涉嫌违反《外汇法》（无证出口）为由，逮捕了广岛县三原市某产业废弃物处理公司前社长松原宏行（58岁）等3人。

据悉碳纤比铁轻，强度为后者的10倍。由于恐被用于在铀浓缩过程中使用的高性能离心机的零部件等大规模杀伤性武器，对出口有着严格限制。制造设备的出口也需要国家的许可，据广岛县警方称，因无许可出口设备而遭逮捕的情况在日本尚属首次。

其他被捕人员是东京都中央区某机械制造公司社长东条宏文（50岁）和神户市长田区某精密机械销售公司董事金一勋（56岁）。嫌疑人均否认罪行，松原主张称：“出口的是用于陶瓷器的干燥炉零部件。”

嫌疑人涉嫌合谋于2013年5月3日未经经济产业相许可，从神户港向中国出口一台制造碳纤所需的不熔化炉炉体。

据广岛县警方介绍，炉体作为日本产的铁制品出口给一家上海的中国企业。未能确认是否被用于军事，但3县警方认为3名嫌疑人分工办理出口手续及零部件采购等，还将调查是否存在其他非法出口。

围绕碳纤，兵库县警方曾于2015年5月以非法出口碳纤为由逮捕了该县某贸易公司相关人士等。（完）