核事故灾区政府索赔金额中东电仅支付约6%

【共同社3月8日电】8日从日本福岛县的统计数据中获悉，因福岛核事故而成为疏散区域的该县12个市町村向东京电力公司索赔的约433亿日元（约合人民币26亿元）中，截至去年年底东电仅支付了占约6%的约26亿日元。也有许多由市町村垫付，居民出现了担心可能造成灾后重建滞后的声音。

也有部分地方政府仅申请了核事故发生之初的损失以及优先申请了东电已表态将支付的款项，预计索赔金额还将大幅增加。东电的方针是“优先了对于个人和企业经营者的支付工作，今后将听取个别情况加以应对”，支付时间尚不明确。

福岛第一核电站所在地双叶町处于全町疏散状态，该町提出的约193亿日元赔偿尚未被支付。部分地区将在3月底解除疏散指示的浪江町提出约126亿日元，支付了约4.6亿日元，占4%左右。去年7月部分解除疏散指示的南相马市要求支付约46亿日元，仅获偿约占6%的约2.8亿日元。

赔偿的内容包括为应对核事故安排职员的人工费和疏散时政府大楼的搬迁费、税收减少部分等。双叶町一名负责人表示：“赔偿对于今后推进重建是有必要的，还将关注附近地方政府的动向，要求尽快支付。”

也有诸如川俣町（约53%）和富冈町（约45%）等支付率较高的地方政府，但由于“优先申请了东电已表态将支付的部分”（川俣町）等情况，也有许多赔偿尚未提出。

据东电称，截至本月3日，优先支付的面向个人和法人的部分占到申请数的约93%，约为254.9万件，总计约7.29万亿日元完成了支付。

属于川俣町疏散区域的山木屋地区自治会会长广野太表示：“居民也好政府大楼也好，受灾是一样的。若（向地方政府）支付赔偿没有进展，会产生小镇能否真正重建的担忧，居民也无法放心。”（完）