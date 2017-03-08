金正男之子或得到四国协助转移至安全场所

【共同社首尔3月8日电】称把在马来西亚遇害的朝鲜金正男之子金韩松（21岁）转移到安全场所的民间团体“千里马民防卫”日前在网站上发表声明透露，曾获得荷兰、中国、美国和希望匿名的共四国政府的帮助。声明同时对多国拒绝提供庇护表示了遗憾。也有看法认为，金韩松被朝鲜领导层视为眼中钉，认为或给身边带来危险。

该团体上传了自称金韩松的男性表示“数日前我父亲遇害”的视频，韩国政府相关人士8日发表了这是金韩松本人的看法。如确为本人，这将是金正男家人首次发言承认其遇害。

金韩松被认为此前处于中国当局保护下，与母亲和妹妹一同在澳门生活，中国政府可能为金韩松等人从澳门离境提供了方便。

该团体还对兼任驻朝大使的荷兰驻韩大使“表达特别的谢意”，有意见推测荷兰起到了核心作用。也有看法认为金韩松等人正在荷兰受到保护。

关于要求匿名的国家，也有看法认为是韩国考虑到对朝鲜半岛南北关系的影响而希望匿名，但韩国政府未予承认。也可能由于这一国家是为金韩松提供庇护之国，所以要求匿名。

另一方面，逃亡至韩国的朝鲜前驻英公使太永浩8日在面向日本媒体的记者会上表示金韩松对于朝鲜劳动党委员长金正恩而言是“不该有的存在”，认为金韩松的行动或给身边带来危险。

太永浩指出，在儒教传统色彩浓厚的朝鲜，“长子优先的原则”根深蒂固，普通民众“绝对不知道”金正恩是已故总书记金正日的第三子，也不知道长子金正男、次子金正哲的存在。他还强调杀害不能让民众知道的金正男就是此案的目的。（完）