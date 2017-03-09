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2017年03月09日 02時29分

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福岛知事全力支持居民返家 岩手宫城重建尚存课题

2017年03月09日

　　【共同社3月9日电】在东日本大地震及福岛核事故发生即将迎来六周年之际，岩手、宫城、福岛三县知事日前接受了共同社的采访。鉴于福岛县内4个町村今春将解除疏散指示，县知事内堀雅雄强调称“为了能让尽可能多的人想要回来，将致力于完善生活环境和确保居民生计”。

　　岩手县知事达增拓也指出“截至3月底预计约八成灾害公营住宅完工，重建工作正取得进展”。他同时列举课题称：“材料及人员不足，防波堤建设容易延误。”

　　宫城县知事村井嘉浩也认为住宅完善情况有所进展，但“还留有入住后无法构筑社区的课题”。

　　为消除核事故带来的形象受损影响，内堀表示：“将支持取得第三方机构颁布的生产管理认证，并采取‘积极行动’的举措简单明了地让全国民众了解县产品的高品质。”

　　关于各地的灾害应对，村井指出：“如果职员前往支持他县的灾害，就能传授震灾应对的经验。”达增也就去年的熊本地震派县政府职员支持肯定道：“我觉得在灾害废弃物处理等方面建言献策，发挥了震灾经验。”

　　关于如何应对灾区日益严峻的人口减少问题，村井表示“将考虑如何增加往来人口，尽可能重视在沿海地区招揽企业”。

　　关于2020年东京奥运，达增强调“不实现重建就不会有奥运的成功”。内堀呼吁道：“与推动重建一同，宣传包括留存课题在内的‘明暗’两面很重要。”（完）

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